Bia Khalifa a ajuns de urgență la spital! Ce a pățit fosta lui Dani Mocanu

Bia Khalifa (20 de ani) trece prin momente cumplite, după ce a ajuns de urgență la spitalul Floreasca din București. Blondina a avut nevoie de o intervenție chirurgicală minoră, dar i-au apărut complicații pe parcursul operației.

Bianca Niculai, cunoscută de fanii săi ca Bia Khalifa, a ajuns în atenția publicului după ce a participat la iUmor și a făcut un roast la adresa juraților. Numărul său a fost unul de neuitat, după cum a venit acoperită doar în părțile intime cu măști de protecție. Apariția sa la Antena 1 a făcut-o mai vizibilă decât relațiile cu bărbați celebri din industria muzicală.

Tânăra de doar 20 de ani se poate lăuda cu fostele sale relații, după cum susține că s-a iubit cu manelistul Dani Mocanu și cântărețul de muzică rap Sișu Tudor.

Bia Khalifa este creatoare de conținut și este în atenția internauților, dar de data aceasta nu este vorba despre o poveste de iubire, ci despre un episod trist din viața sa.

Bia Khalifa, pe masa de operație. Ce a pățit blondina

Bia Khalifa a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală pentru o simplă operație de apendicită, după ce a avut o criză. Problema a fost că s-a speriat teribil și nu a știut cum să reacționeze.

În timpul operației de apendicită, a avut câteva incidente care au complicat situația, iar fosta lui Dani Mocanu a intrat în stare de soc. Medicii au fost nevoiți chiar să o resusciteze. După intervenție, Bia Khalifa încă nu ar fi comunicat cu nimeni, chiar dacă acum este în afara oricărui pericol.