Cum arăta Bia Khalifa, fosta iubită a lui Dani Mocanu, înainte de operaţiile estetice. Părea o tânără ca oricare alta

Bia Khalifa, fosta iubită a lui Dani Mocanu, pe numele ei adevărat Bianca Niculai nu se sfiește să recunoască că și-a făcut mai multe operații, iar prima a fost la numai 17 ani, intervenție pentru care chiar mama ei a semnat.

„Am făcut prima intervenție la 17 ani. Implantul mamar și rinoplastie. A semnat mami. N-a fost de acord. Eu singură mi le-am plătit. Dansam atunci și m-am lăsat după ce am descoperit OnlyFans. E o platformă…”, a explicat tânăra la emisiunea „Showbiz report”, de la Antena Stars, cu ceva timp în urmă.

”Au urmat alte operații: revizie la rinoplastie, nu puteam să mai respir (a fost a doua operație la nas), la buze lipslifting (mi-au tăiat buza de sus), apoi ochii de chinezoiacă (e tot un fel de lifting), am și lipoaspirație și mi-am băgat și grăsime în șolduri. Urmează să-mi fac și fund de braziliancă și vreau să scot silicoanele. Nu știu, sincer, de ce le-am pus, își puneau dansatoarele atunci și am zis s-o fac și eu. Le scot și îmi fac fund de braziliancă”, a mai declarat tânăra, la Antena Stars.

”Toate operațiile estetice le-am făcut în Turcia”

Dacă acum arată ca un star, mai ales că are cont pe OnlyFans, una dintre cele mai cunoscute platforme de conținut pentru adulți, în trecut tânăra arăta ca o fata absolut normală pentru vârsta ei.

(CITEȘTE ȘI: INCREDIBIL! CU CE A PUTUT SĂ SE ÎNCALȚE BIA KHALIFA! A UIMIT TOȚI TRECĂTORII DE PE STRĂZILE CAPITALEI)

Însă, prețul succesului este acesta. “Aveam 15 ani când mi-am pus numele Bia Khalifa, nu știam de Mia Khalifa (n.r. vedetă porno), dar nu mă deranjează comparația cu ea. Am o strategie de marketing foarte bună. Unii nu vor relație, vorbim foarte mult. Îmi place. Nu e vorba de câți abonați ai, ci câte tipsuri (bacșiș) primesc. Primesc și 200 de dolari la un tips, fac doar sexting. Sunt mai pe Playboy. Abonații dau 50 de dolari, tarif unic. Toate operațiile estetice le-am făcut în Turcia și m-au costat 23.000 de euro. Site-ul ăsta mi-a oferit o libertate financiară foarte mare”, a declarat Bia Khalifa, la Xtra Night Show, la Antena Stars.

Sursa foto: Arhiva Cancan, Instagram