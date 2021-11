Bia Khalifa, iubita rapperului Tudor Sișu, este bisexuală. “Sunt atrasă și de fete!”

Bia Khalifa, iubita rapperului Tudor Sișu, a recunoscut că este atrasă inclusiv de fete, nu doar de băieți. Tânăra este cunoscută pe Onlyfans, o platformă dedicată exclusiv adulților.

În vârstă de 20 de ani, Bia Khalifa compune și melodii, pe care le postează pe canalul YouTube. A devenit celebră după ce a apărut la show-ul iUmor. În prezent, are o relație cu rapperul Tudor Sișu, însă, recent, a recunoscut că este bisexuală.

“Da, sunt bisexuală. Asta înseamnă că sunt atrasă atât de fete, cât și de băieți”, a dezvăluit Bia Khalifa.

(CITEȘTE ȘI: BIA KHALIFA ȘI SIȘU, UN NOU CUPLU? CUM A FOST SURPRINSĂ TÂNĂRA CARE FACE ONLYFANS ÎN COMPANIA ARTISTULUI DE 43 DE ANI)

Bia Khalifa, probleme cu alimentația: “Efectiv nu am poftă de mâncare”

Totodată, tânăra a dezvăluit că suferă de stres și a fost nevoită să apeleze la ajutorului unui specialist. “Eu sufăr de anorexie nervoasă pe bază de stres și am suferit foarte grav în ultimele două luni. Am ajuns la spital, iar acum sunt în perioada de revenire. Am leșinat pentru că nu am reușit să mănânc, am avut faze în care vărsam tot ce mâncam. A fost groaznic. Efectiv nu am poftă de mâncare. Acum îmi rezolv problema cu un psihoterapeut și iau măsuri”, a povestit Bia Khalifa.

(NU RATA: INCREDIBIL! CU CE A PUTUT SĂ SE ÎNCALȚE BIA KHALIFA! A UIMIT TOȚI TRECĂTORII DE PE STRĂZILE CAPITALEI)

Câștigă 50.000 de euro pe lună din Onlyfans

Bia Khalifa face bani frumoși din… OnlyFans. A mărturisit la Xtra Night Show că un abonament de-ale ei costă 50 de dolari și a ajuns să aibă o comunitate destul de numeroasă de abonați. Astfel încât, potrivit unor cunoscători, sexoasa blondină ar ajunge la 50.000 de euro pe lună.