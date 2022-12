Bia Khalifa s-a tunat din nou! Ce intervenție și-a făcut fosta concurentă de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Bia Khalifa a ajuns din nou pe mâna medicului estetician. Fosta concurentă de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” a mai bifat o operație estetică la nivelul feței.

Se poate spune că Bia Khalifa a obținut tot ceea ce și-a dorit. Fie că este vorba de carieră, viata personală ori micile plăceri ale vieții. De departe, blondina a făcut o pasiune pentru modul în care arată. Fără doar și poate, aspectul fizic reprezintă una din prioritățile ei.

Recent, Bia a mai bifat o intervenție chirurgicală la nivelul feței. Fosta concurentă de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” le-a împărtășit prietenilor virtuali noua transformare.

”Eram frumoasă și naturală, doar că mie îmi place fake beauty (frumusețea falsă), părul blond, nasul e la fel doar că e mult mai subțire vârful, la ochi am o tăietură, nu este blefaroplastie”, a spus Bia pe Tik Tok.

Blondina care a șocat juriul de la iUmor a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are. Bia Khalifa, pe numele ei adevărat Bianca Niculai a declarat că și-a făcut mai multe operații, iar prima a fost la numai 17 ani, intervenție pentru care chiar mama ei a semnat. Vedeta se mândrește cu operațiile estetice, mai exact rinoplastie, cat eyes, silicoane, buze, vedeta ași injectarea grăsimii în fese.

„Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric. Apoi am făcut cat eyes. Am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza’’, a mai spus Bia. Deși a bifat deja câteva intervenții estetice, Bia nu vrea să se oprească și are în plan să se tuneze și mai mult.

