Bia Khalifa susține că Dani Mocanu i-a propus să se prostitueze. “Am rămaș șocată!” Ce replică i-a dat manelistul

Bia Khalifa susține că Dani Mocanu i-a propus să se prostiueze în perioada când formau un cuplu. Cântărețul de manele a precizat că actuata parteneră a lui Tudor Sișu caută doar reclamă, precizând că tânăra nu a fost niciodată iubita lui.

Bia Khalifa, pe numele real Bianca Niculai, este super cunoscută pe Onlyfans, o platformă dedicată exclusiv adulților. În vârstă de 20 de ani, tânăra compune și melodii, pe care le postează pe canalul YouTube. A devenit celebră după ce a apărut la show-ul iUmor.

(NU RATA: INCREDIBIL! CU CE A PUTUT SĂ SE ÎNCALȚE BIA KHALIFA! A UIMIT TOȚI TRECĂTORII DE PE STRĂZILE CAPITALEI)

Până să-l cunoască pe Tudor Sișu, Bia Khalifa a avut o relație cu Dani Mocanu, de care artista nu-și aduci aminte deloc cu plăcere. Îl acuză pe manelist că i-ar fi propus să se prostitueze în străinătate pentru el, cu puțin timp înainte să împlinească 18 ani.

“Am fost cu Dani de la 15 ani jumătate și până acum un an. La început credeam că sunt singura lui iubită, după aceea mi-am dat seama că nu e așa. Plecam cu el la evenimente, la un moment dat am și dansat. La început s-a comportat OK, însă când se apropia vârsta de 18 ani a început să-mi propună chestii… Am rămas destul de șocată. Mi-a propus să mă duc să mă prostituez pentru el în diferite țări. Am refuzat, bineînțeles. Îmi spunea direct, la început credeam că glumește dar după aia s-a făcut treaba destul de serioasă”, a povestit Bia Khalifa, la un post de televiziune.

Dani Mocanu, despre Bia Khalifa: “Și-au bătut joc toți lăutarii de ea”

În replică, Dani Mocanu susține că nu a avut nicio relație cu Bia Khalia și o acuză că dorește doar să-și creeze notorietate pe spatele lui.

“Bianca e o simplă fată care vrea să-și creeze un nume pe spatele meu. Dar dacă vrea să-și creeze nume, să se ducă la ea la Bistrița, la coda vacii, de unde vine… Și-au bătut joc toți lăutarii de ea și o să vă arăt eu de mâine filmulețe cu ea”, a spus Dani Mocanu.

(CITEȘTE ȘI: BIA KHALIFA ȘI SIȘU, UN NOU CUPLU? CUM A FOST SURPRINSĂ TÂNĂRA CARE FACE ONLYFANS ÎN COMPANIA ARTISTULUI DE 43 DE ANI)

Bia Khalifa a avut, însă, ultimul cuvânt. “Și-au bătut joc toți lăutarii de mine dar tu m-ai pupat în bot și nu mai zic unde… Iar în filmulețele alea eu eram cam minoră, așa…”, a mai spus Bia Khalifa.