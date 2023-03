Bianca Adam are planuri mari după America Express! În ce proiect va fi implicată vloggerița: „O să-și pună amprenta”

Bianca Adam are planuri mari după plecarea din cadrul competiției America Express. Vloggerița este hotărâtă să se implice într-un nou proiect, cu care va fi mult mai aproape de publicul său.

Bianca Adam sau Bie, cum este cunoscută în mediul online, a participat în cadrul emisiunii America Express, alături de mama sa. Cele două au făcut echipă împreună și au reușit să reziste până la jumătatea competiției, câștigând simpatia publicului. Show-ul le-a schimbat pe amândouă, după cum a declarat influencerița, în cadrul unui interviu recent. Chiar dacă a fost o mare provocare să facă față tuturor probelor la care au fost supuse, Bianca și mama sa, Mihaela, și-au consolidat relația.

Experiența i-a adus Biancăi lecții de viață importante, pe care le aplică și în viața de zi cu zi. În cadrul unui interviu, vloggerița a vorbit despre întreaga experiență, dar și ce proiect își dorește să dezvolte.

Bianca Adam, despre planurile pe care le are după ieșirea din America Express: „E un secret în spate”

Zilele trecute, influencerița a fost invitată în cadrul emisiunii Bună dimineața, București, de la București FM, acolo unde a spus ceea ce are în plan să urmeze din punct de vedere profesional. Tânăra vrea să lanseze un podcast, în care va aborda subiecte legate de dezvoltarea personală și psihologică, cu invitați din acest domeniu.

„Vreau să dau drumul și la un podcast, se va numi «Free Therapy» și este un podcast în care voi avea invitați doar din zona terapeutică, holistică, ezoterică, etc. M-am urmărit pe mine și evoluția mea și am ales să merg și către o facultate de psihologie, acum. Le fac pe toate în prezent și consider că asta o să-și pună amprenta pe creațiile mele. E un secret în spate, există o singură regulă, nu încerca să faci nimic forțat, să nu te trezești în cap cu cuvântul «trebuie». Dacă ai anula de la rădăcină cuvântul «trebuie», ai vedea câte lucruri minunate se pot crea. Toate lucrurile care vin natural și autentic au succes”, a spus Bie Adam, în cadrul emisiunii de la București FM.

