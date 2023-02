Cucu de la „Noaptea Târziu” și Bianca Adam au fost împreună în anul 2015, iar la șase luni de la despărțire au decis să se mute împreună. Horațiu Adrian Cuc, pe numele său real, a vorbit, în cadrul unui interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, despre cum a decurs relația dintre el și Tequilla”, una dintre pionierele vloggingului din România. Vă prezentăm declarațiile exclusive!

În anul 2015, între Cucu de la „Noaptea Târziu” și Bianca Adam a existat o poveste de dragoste. CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, la finalul lunii trecute, încă o lecție de istorie mondenă și vă aducea în atenție viața amoroasă a Biancăi Adam, alias „Tequilla”. (Vezi AICI detalii)

Cu ani în urmă, pe când lumea Youtube-ului, dar și creatorii de conținut din România se aflau la început de drum, drumurile Biancăi Adam și alei lui Cucu s-au intersectat și nu doar în „bătăliile” internaute.

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Horațiu Adrian Cuc, pe numele său real, a mărturisit, printre altele, că el și Bianca Adam s-au mutat împreună la șase luni după ce ei se despărțiseră.

(NU RATA: Soliștii de la ”Noaptea Târziu” au pus-o de una „băiețească”. Cuza și Cucu au ieșit pe Beller și…)

„Acolo a fost testul maturității noastre individuale”

CANCAN: Care e treaba cu Bianca Adam? Voi v-ați mutat împreună prin 2015. Câți ani aveați? Erați destul de micuți.

Cucu: Eu aveam 22, ea avea 19, cred. Culmea, că multă lume nu știe, asta s-a întâmplat după ce noi ne-am despărțit, adică la vreo șase luni noi ne despărțiserăm și am rămas prieteni. Noi înainte să fim împreună, eram prieteni foarte buni. Ne-am combinat, ne-am dat seama că nu merge și că ar fi mai bine să mergem pe drumuri separate când vine vorba de relație, dar prieteni am rămas și am colaborat pe partea asta de vloggosferă.

Și noi ne-am mutat la vreo șase luni după ce ne-am despărțit, ea trebuia să se mute la București și își căuta încă un om cu care să stea într-o casă, pentru că era o casă mai mare, și mi-a zis mie dacă vreau, inițial amândurora ni s-a părut așa ciudat, dar crede-mă că a fost foarte mișto, adică fiecare a fost cu treaba lui și n-a fost nicio problemă, adică efectiv acolo a fost testul maturității noastre individuale. Ne-am dat seama că dacă se încheie un capitol în viața unui cuplu… clar trebuie să știi să pui punct. Și la noi n-a fost cu punct și virgulă, a fost punct.

CANCAN: E puțin ciudat. Ați fost iubiți, apoi v-ați mutat împreună…

Cucu: Da, asta pentru că ne-am dat seama că suntem mai bine ca prieteni și fiecare și-a refăcut viața, cumva. Toată lumea zice că e ciudat și toată lumea credea că noi, în timp ce stăteam în casă, făceam și alte chestii, dar nu, crede-mă. A fost pur și simplu prietenie și am fost colegi de casă.

(VEZI ȘI: Cucu de la „Noaptea Târziu” face lumină în cazul artiștilor care nu dispun de stabilitate financiară: „Iau artistul și îl golesc…”)

„Ea era una dintre persoanele cu care aș fi mers în America Express”

CANCAN: Eu știu că tu ai fost primul bărbat din viața ei.

Cucu: Da, dar… S-a întâmplat.

CANCAN: Dacă tot sunteți voi prieteni așa buni și Cuza și Emi au fost în aceeași emisiune, iar ea e în aceeași emisiune, cum ar fi fost să-ți propună să mergi cu ea în America Express?!

Cucu: Băi, asta n-am spus-o niciodată. La un moment dat, era cumva o propunere. Eu am avut niște discuții anul trecut pentru America Express și mi s-a cerut să merg cu cineva, mi-au zis dacă ar fi o persoană de sex opus, neavând iubită și așa mai departe, am zis că n-aș merge cu oricine și ea era una dintre persoanele cu care aș fi mers dacă ar fi fost.

CANCAN: Acolo, când se merge în cuplu ca să zic așa, poate te cerți sau poate relația se sudează. Dacă voi mergeați acolo ca prieteni și vă întorceați împreună?!

Cucu: Nu cred. Crede-mă că s-a întâmplat acum șapte ani treaba asta și ne-am văzut de atâtea ori și puteau să există atâtea momente care să ne readucă împreună, dar efectiv a fost punct și aia a fost. Poate deveneam mai buni prieteni, ceea ce oricum suntem.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.