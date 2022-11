Cucu de la „Noaptea Târziu” a făcut inventarul artiștilor: 90% dintre ei locuiesc în chirie și nu sunt potenți financiar, spune el, din cauza caselor de discuri care îi „acaparează”. Într-un interviu exclusiv acordat CANCAN.RO, actualul „matinal” de la Radio3net, pe lângă subiectul financiar, a vorbit și despre momentul în care a aflat că Nosfe a trecut în neființă.

Faptul că artistul Nosfe s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani și a lăsat în urmă o carieră de pionier în muzica trap a zguduit din temelii întreaga Românie. Un apropiat al membrului fondator Șatra Benz s-a considerat și Cucu de la „Noaptea Târziu”. Acesta din urmă a mărturisit, pentru CANCAN.RO, că era omul cu care se înțelegea cel mai bine din trupa de trapperi, iar modul în care acesta a decedat l-a făcut pe Cucu să aibă mai multă grijă asupra stilului de viață pe care l-a abordat până acum.

În cadrul aceluiași interviu, Cucu a vorbit și despre situația sa profesională din acest moment, fiind „matinalul” de la Radio3net pentru o perioadă nedeterminată. După spusele lui, emoțiile l-au copleșit în prima săptămână fiindu-i teamă să nu cumva să apese pe butoanele greșite, dar acum își caracterizează job-ul ca fiind un „microb pozitiv”.

În aceeași măsură, a dat cărțile pe față în ceea ce privește sumele pe care artiștii le încasează făcând o paralelă cu perioada de timp în care Nosfe a activat pe piața muzicală, fiind o situație de-a dreptul incredibilă aceea că familia trapperului nu a dispus de resurse financiare pentru înmormântare.

„A fost un stres pentru mine prima săptămână pentru că nu voiam să fac vreo prostie”

CANCAN.RO: Cum e la radio?

Cucu: Băi, e foarte tare. Eu am mai cochetat cu radioul, am fost la Virgin Radio vreo trei luni și acum e pentru prima oară când sunt la butoane, adică a fost un stres pentru mine prima săptămână pentru că nu voiam să opresc radioul sau să fac vreo prostie, dar e foarte tare experiența. E un microb, dar un microb pozitiv. Adică e foarte mișto ce se întâmplă acolo.

CANCAN.RO: Cât crezi că o să dureze treaba asta?

Cucu: Sincer, dacă mă întrebai acum un an, nu mă vedeam făcând treaba asta. Dar îmi place tare mult să stau cu căștile pe urechi și să vorbesc eu chestiile mele, e foarte tare. Nu știu, poate să dureze un an, poate să dureze zece ani, poate să dureze doar câteva luni, dar îmi place. Cât timp îmi place înseamnă că o să dureze ceva timp.

„Cred că 90% din artiști, stau în chirie”

CANCAN.RO: M-am uitat în pozele de la înmormântarea lui Nosfe. Unde erau toți artiștii?

Cucu: Eu am vrut să mă duc la înmormântare că eu n-am fost, recunosc că n-am apucat să merg pentru că am avut treabă, dar eu l-am cunoscut pe Nosfe ca om. Nu neapărat ca artist. L-am cunoscut și ca artist, dar ca om. Mi se face pielea de găină. Cu el mă înțelegeam cel mai bine din Șatra și el mi se părea cel mai așezat la casa lui, cu copil, cu nevastă… În momentul în care am văzut prima postare cu el că a murit, nu mi-a venit să cred.

Cred că e cel mai muncitor artist din România. Și din păcate nu câștiga atât de mulți bani pe cât muncea. Exact cum s-a întâmplat cu Colectiv, sper ca ăsta să fie un semnal de alarmă pentru cei de sus și să fim remunerați mai bine și să fie totul cum trebuie.

CANCAN.RO: Cum poți să activezi douăzeci de ani într-un domeniu și…

Cucu: Și vorba aia… să stai în chirie. Avea Cuza, colegul meu, o vorbă. Că toată lumea ne vede pe noi că „Mamă, sunteți artiști, aveți mașini, mergeți la distracție”, dar majoritatea, cred că 90% din artiști, stau în chirie. Adică nu au propriile lor case. Și da, asta cu faptul că nu aveau bani e incredibil. Pentru că dacă era un om de care ziceai „Bă, nu prea muncește, scoate și el două, trei piese” și așa mai departe, ziceai. Dar era un om extraordinar din toate punctele de vedere. Și e trist că se întâmplă asta că nu e singurul care are asta.

Și eu am o viață foarte haosată și cumva treaba asta care s-a întâmplat zilele trecute m-a pus și pe mine să pun „stop” la lucrurile pe care le fac eu și să fiu mai ordonat în viață.

CANCAN.RO: Speak a abordat subiectul și zicea că oamenii din spatele artiștilor profită cumva de pe urma lor.

Cucu: Din păcate, da. Am lucrat cam cu toate casele de discuri din România și cam asta e problema. Ei iau artistul și îl golesc efectiv și după ce nu mai face nimic artistul… îl aruncă. Rămân, sunt câțiva artiști pe care îi țin în mână, dar în rest…

