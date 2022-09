Cucu a dat-o uitării pe Elena Chiriac. Cu cine se iubește în prezent membrul trupei Noaptea Târziu

Cucu, unu dintre membrii trupei Noaptea Târziu, a făcut declarații noi cu privire la situația sa amoroasă. Acesta a dezvăluit că iubește din nou după mult timp, ba chiar a oferit și câteva detalii despre noua sa cucerire.

După ce s-a aflat într-un mare scandal cu Elena Chiriac, în care susținea că a avut o relație cu aceasta, însă ea nega vehement acest lucru, Cucu a făcut noi declarații. Membrul trupei Noaptea Târziu a mărturisit că iubește din nou și că se simte foarte bine alături de noua sa parteneră.

Cucu de la Noaptea Târziu, implicat într-o nouă relație

Cucu a atras atenția tuturor în ultima perioadă după ce a anunțat că a avut o relație amoroasă cu Elena Chiriac. Acesta pare că a trecut peste acest moment și este dispus să acorde o nouă șansă iubirii, tocmai de aceea a reușit să își găsească o nouă parteneră. Deși se află la început, Horațiu Cuc, pe numele său real, este încântat de noua etapă a vieții sale, tocmai de aceea face tot posibilul ca lucrurile să funcționeze din ce în ce mai bine.

Noua parteneră a cântărețului pare că va rămâne o perioadă în umbră, cel puțin până când lucrurile încep să se liniștească. Cucu susține, însă, că a fost dragoste la prima vedere și că treptat lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine. Colegul de trupă al lui Cuza se bucură în acest moment de relație și speră poată ajunge într-un punct în care să le-o prezinte tuturor pe noua lui iubită.

„În dragoste e ok acum, mai iubește și Cucu din când în când (râde)! Oficial nu am o relație, dar e la început totul, nu pot să spun că am, pentru că nu e nimic concret, momentan. Începutul este foarte bun, pare de viitor, dar acum să vedem pe parcurs ce se întâmplă. Suntem împreună de puțină vreme, este vorba doar de câteva săptămâni. De aceea nu spun nimic concret! Cam a fost dragoste la prima vedere, dar lucrurile s-au activat ulterior, adică nu a fost să fie o chestiune de moment”, a povestit Cucu pentru Antena Stars.

Cine este femeia misterioasă din viața lui Cucu

Deși a refuzat categoric să le spună oamenilor numele iubitei sale, Cucu a făcut câteva dezvăluiri despre acesta. Se pare că este vorba despre o tânără cunoscută, dar care nu activează în industria muzicală. Energia și felul ei de a fi pare că l-au atras pe Horațiu și l-au făcut să îi dea o șansă.

„M-a atras felul ei de a fi, vibe-ul, energia, că pentru mine asta este cel mai important. Dacă ai energie pozitivă și îmi place mie cumva, nimic nu mai contează. Acum am și o vârstă, văd lucrurile altfel. Până nu este nimic concret nu pot să dau indicii. Ea nu este neapărat în industria asta, dar o mai știe lumea”, a explicat membrul trupei Noaptea Târziu.