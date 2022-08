Multe nume cunoscute au semnat condica artiștilor prezenți la Untold, festivalul de muzică electronică de la Cluj-Napoca. Zeci de mii de oameni au participat la show încă din 4 august, atunci când Cluj Arena și-a deschis porțile și a dat startul distracției. Petrecerea continuă încă, dar cele patru zile de foc se încheie în această noapte, apoteotic. CANCAN.RO a fost pe fază, iar vineri, în a doua seară de festival, a dat nas în nas cu unul dintre fondatorii trupei „Noaptea Târziu”, Cucu. Acesta a mărturisit că și-a îndeplinit un vis și, deși așteaptă din 2015, acum a reușit să urce pe scena Untold și să mixeze alături de DJ Deny, prietenul său, pentru cei prezenți și dornici de senzații tari. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cucu și-a povestit trăirile mult așteptate, dar a și dezvăluit, printre altele, ce așteptări are mama sa din partea lui.

„Crede întotdeauna în visul tău” – pare premisa pe care a mers Cucu de la „Noaptea Târziu”, căci anul acesta a primit, în sfârșit, brățara mult așteptată, aceea de artist și, alături de DJ Deny, a urcat pe una dintre scenele festivalului anului din Europa.

Așa cum mărturisește chiar el, Cucu așteaptă să facă acest pas încă din 2015, de la prima ediție Untold, însă anul acesta și-a văzut visul împlinit.

„Ca și cum aș fi fost prima oară pe o scenă”

Emoțiile trăite par de nedescris, mai mult decât atât, după spusele lui, fostul concurent „Survivor” s-a simțit de parcă ar fi urcat pentru prima oară pe o scenă.

„În primul rând, am brățara asta de artist și cumva o așteptam din 2015, de la prima ediție de Untold și efectiv pentru mine a fost o emoție foarte mare.

A fost ca și cum aș fi fost prima oară pe o scenă”, a dezvăluit Cucu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: Cucu face dezvăluirea: se destramă ”Noaptea Târziu”? ”Am stat opt ani, avem o vârstă…”)

„În timp ce eram pe scenă, parcă le simțeam lipsa băieților”

Prima experiență a lui Cucu pe scena Untold l-a făcut să fie nostalgic, iar, în timp ce era pe scenă, așa cum spune chiar el, le simțea lipsa celorlalți doi membri ai trupei „Noaptea Târziu”, Cuza și Emi.

Colegii cu care a cunoscut succesul în industria muzicală din România nu au fost alături de el la platane, însă a fost DJ Deny, cel cu care a mixat preț de câteva ore pentru mulțimea de oameni ajunsă la festivalul de la Cluj.

După cum recunoaște chiar Cucu, cel cu care a urcat pe scena Untold este un personaj nou-apărut în viața lui, cu care s-a intersectat în urmă cu șapte luni, dar pe care simte că îl cunoaște de mai mulți ani.

„Sincer, în timp ce eram pe scenă, parcă le simțeam lipsa băieților.

Cumva, îl vedeam pe Cuza în dreapta, îl vedeam pe Emi în stânga… dar și Deny e un băiat extraordinar, nu ne știm de foarte mult timp, ne știm de vreo șapte luni, dar, sincer, simt că eu îl știu pe el de vreo minim cinci-șașe ani, adică a fost o chimie din prima”, spune Cucu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„În ultimele două-trei săptămâni, am dormit calculat cred că 40 de ore”

În același timp, fiindcă reporterul nostru l-a zărit împreună cu o domnișoară în timpul festivalului Untold, Cucu a recunoscut că, într-adevăr, se afla în compania unei prezențe feminine, însă nu s-a pronunțat asupra unor posibile planuri de viitor.

Totodată, fostul concurent „Survivor” a subliniat că deocamdată își dorește să aibă parte de sănătate în primul rând psihică, iar asta pentru că viața de artist este cât de poate de solicitantă.

„Da, sunt cu o fată la festival. Ne distrăm, ne «simtem» bine…

În primul rând, îmi doresc sănătate, pentru că e mai bună decât toate. În primul rând sănătate… aici, la psihic, pentru că foarte mulți oameni care nu știu ce facem noi artiștii, ei cred că e simplu ce facem noi, dar pe psihic te distruge câteodată.

Ba că n-ai succes, ba că nu ți-a ieșit aia, ba că pleci prin țară, adică gândește-te că eu, în ultimele două-trei săptămâni, am dormit calculat cred că 40 de ore”, a mai continuat Cucu, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Cucu de la ”Noaptea Târziu”, prima reacție după ce Elena Chiriac a negat relația cu el: ”Mă simt prost!”)

„Vrea să fie bunică a doua oară și mă bate la cap cu chestia asta”

Cucu a dat și alte detalii din viața personală și a devăluit că cea care i-a dat viață își dorește cu nerăbdare să aibă un nepoțel din partea lui.

„Cum ar spune mămica mea dragă, pe care o iubesc și care mă sună de fiecare dată când dau un interviu: «Mămică, de ce n-ai și tu o iubită, de ce nu faci și tu aia… », pentru că am un frate mai mare de la care are un nepoțel, David, și vrea să fie bunică a doua oară și mă bate la cap cu chestia asta, e o presiune cumva”, mărturisește Cucu.

Totodată, fostul concurent „Survivor” se autodescrie drept sincer și spune că se consideră o persoană greu de suportat.

„Eu sunt un om greu de suportat, credeți-mă. Par un om foarte OK, sunt OK, but still le am și eu pe ale mele, dar… iubire, sănătate și bani”, a mai spus Cucu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.