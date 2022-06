Cucu de la ”Noaptea Târziu”, prima reacție după ce Elena Chiriac a negat relația cu el: ”Mă simt prost!”

Cucu de la ”Noaptea Târziu” (29 de ani) a reacționat după ce Elena Chiriac (20 de ani) a negat că ar fi avut o relație de iubire cu acesta. Mai mult, după ce a luat amploare acest subiect, Adrian Cuc a spus că din punct de vedere emoțional se simte rău. Ce urmează să facă influencerul?

Pe numele său adevărat, Adrian Cuc, a venit cu o replică la ceea ce a declarat Elena Chiriac, mai exact, fosta concurentă de la Survivor România 2022 spune că nu a avut niciodată o relație cu unul dintre membrii trupei ”Noaptea Târziu”, mai exact cu cel poreclit ”Cucu”.

Așadar, Cucu susține că nu și-ar fi dorit ca acest subiect să capete o asemenea amploare. Acum, va face tot ce stă în putința lui pentru a-i pune capăt. Influencerul nu a vrut să dea foarte multe detalii despre ce a fost între el și Elena, prietenie sau iubire. A ținut să precizeze, însă, că este puțin răvășit din punct de vedere emoțional.

Cucu de la ”Noaptea Târziu”: ”Emoțional mă simt puțin prost”

Cucu urmează să aibă o discuție cu Elena Chiriac, una prin care amândoi să lămurească unde s-a rupt telefonul fără fir și de ce Elena neagă cu vehemență presupusa fostă relație.

”Nu știu care e rostul acestor discuții. Eu nu vreau să mai comentez despre acest subiect. Subiectul a devenit ca un bulgăre de zăpadă.

Da, am văzut ce s-a spus, dar am văzut doar frânturi. Eu o să vreau să am o discuție cu ea. Chiar mă pregătesc să merg la un eveniment. O să discut cu ea să se încheie acest subiect. Vă dați seama că emoțional mă simt un pic prost, dar nu vreau să dau detalii despre asta”, a declarat Cucu, pentru Fanatik. Aceasta a fost reacția lui Cucu după ce Elena a negat că a format un cuplu cu el.

