Cucu face parte din proiectul “Noaptea Târziu”, pe care l-a fondat alături de Cuza, prietenul său din perioada facultății. Prima parodie a generat până acum peste 50 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar trupa de parodii poate fi considerată un pionier al internetului românesc. Cifrele au fost bune, dar Cucu recunoaște că nu a trăit împlinirea integrală în plină afirmare, ba din contră! Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, fostul concurent de la „Survivor” dezvăluie că și-a dorit să încheie socotelile cu viața, în pofida succesului răsunător.

Cuza și Cucu sunt fondatorii proiectului fenomen „Noaptea Târziu”, care pentru un moment pare să fi luat o pauză. Cei trei membri s-au concentrat pe dezvoltarea carierelor în alte direcții, migrând către radio și TV.

Cucu a fost plecat în Republica Dominicană, la „Survivor”, pe când Emi și Cuza au gustat din experiența „Asia Express”, unde au ajuns până în finală.

Cu toate acestea, au existat și disensiuni la nivelul grupului, ce l-au determinat pe Cucu să intre într-o depresie puternică, din care a scăpat.

„Am început să beau și am băut foarte mult în perioada aia!”

Cifrele înregistrate de conținutul trupei „Noaptea Târziu” l-au propulsat pe Cucu direct în preferințele publicului. Prin urmare, cântărețul a părăsit provincia și a pătruns în showbiz-ul din București, fapt ce și-a adus un aport emoțional puternic asupra acestuia. Interesul oamenilor pentru artist continua să crească, însă puțini cunoșteau drama prin care entertainer-ul trecea, fără să o exteriorizeze.

„Intrasem într-o depresie din aia în care la un moment dat îmi venea să zic gata, «Dă-o dracu’ de viață», asta e și nu mai are sens!

Ajunsesem până în punctul ăla în care eram cu ceva în mână și voiam să zic gata, asta a fost!

În momentul în care am vrut să fac treaba asta, am făcut o recapitulare a vieții mele și la un moment dat, eram în clasa a opta, fusese un caz la mine în zonă și cineva s-a sinucis.

Aveam un profesor de religie, care la un moment dat ne-a spus că treaba asta cu sinuciderea e cel mai josnic lucru pe care poți să îl faci, că e cel mai simplu.

În momentul în care ai probleme, e cel mai josnic lucru să te sinucizi, pentru că te sinucizi, aia e, ai plecat. Dar în loc tu ai lăsat foarte mulți oameni care suferă!”, ne-a declarat Cucu în exclusivitate.

„Nu și-a dat seama cât de gravă e situația la mine!”

Vloggerul mai detaliază și relația pe care o are cu prietenul și colegul de trupă, Cuza, despre care s-a crezut că ar fi fost unul dintre factorii declanșatori ai depresiei lui Cucu: „Am fost la psihologi, am vorbit cu ei și cumva mi-am revenit!

După aceea am început să am o gândire pozitivă. Oamenii au scos din context lucrurile și au afirmat că eu am spus despre Cuza că din cauza lui aș fi intrat eu în depresie, că el era dur cu mine.

Nu, el având o vârstă și fiind băieți, omul la început nu și-a dat seama cât de gravă e situația la mine.

Și spunea: «Hai, mă, ce dracu’ ai, hai să facem treabă, că ne tragi și pe noi în jos!» Și eu crezând că toată lumea are ceva cu mine, am luat-o ca și cum avea treabă cu mine, că îi vedeam fața și credeam că iar se leagă de mine!

Dar ulterior și-a dat și el seama că nu e OK cum se comportă cu mine și a început să fie mai «Hai, că o să fie bine, hai să mergem la un psiholog!», adică m-a ajutat treaba asta!”, a mai completat Cucu.

