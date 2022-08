Cucu de la Noaptea Târziu, dorință arzătoare de ziua sa: „Acum mă recuperez”

Cucu de la Noaptea Târziu își aniversează astăzi ziua de naștere, motiv pentru care a vorbit pe larg despre dorințele pe care le are în această perioadă, dar și despre cum va sărbători cea de-a 29-a aniversare. Colegul de trupă al lui Cuza i-a surprins pe fanii săi în momentul în care a explicat în ce relație se află în acest moment cu Elena Chiriac.

Noaptea Târziu este una dintre cele mai amuzante trupe din acest moment. Toți membrii au început prin a ironiza diferite melodii, câștigând astfel simpatia oamenilor. Cucu a împlinit azi frumoasa vârste de 29 de ani și nu s-a sfiit să își exprime public cea mai arzătoare dorință. Iată ce vrea să obțină cântărețul în următoarea perioadă.

Dorința pe care și-a pus-o Cucu de ziua sa

Toată lumea se așteptat ca membrul trupei Noaptea Târziu să petreacă alături de prietenii săi în această zi importantă, însă lucrurile nu stau deloc așa. Cucu nu își dorește o petrecere de ziua lui, ci preferă să rămână acasă și să se recupereze după petrecerea pe care a avut-o seara trecută de ziua lui Mario Fresh.

Chiar dacă nu își dorește o zi de naștere cu mult fast, ca în anii trecuți, Cucu are totuși o dorință arzătoare în ziua în care îndeplinește 29 de ani. Acesta susține că dorește să dețină o mașină, mai exact un BMW M4, pe care să îl poată conduce fără probleme pe străzile din București.

„Deocamdată stau chill. Fac 29 de ani, mă simt bine… Aseară am băut un pic, pentru că am fost la ziua lui Mario Fresh. Acum mă recuperez. Nu am exagerat cu băutura. Am zis că sunt un băiat conștient, știind că vine și ziua mea. Nu am pregătit nimic pentru ziua mea. Nu știu dacă voi face ceva. Stau acasă. Sincer, îmi doresc un BMW M4”, a declarat Cucu, potrivit FANATIK.

Cum se înțelege Cucu în acest moment cu Elena Chiriac

După cum bine știți, Cucu a intrat în atenția multora în momentul în care a anunțat la un moment dat că a format un cuplu cu Elena Chiriac. Aceasta a negat vehement acest lucru, spunând că nu a fost vorba niciodată despre o astfel de relație cu membrul trupei Noaptea Târziu. Din păcate, cei doi nu au mai reușit să discute despre această neînțelegere, a explicat Cucu pentru sursa menționată anterior.

„Cu Elena Chiriac am stabilit că voi vorbi. Am stabilit că vom avea o discuție. Totul a rămas cumva în aer… Fiecare cu drumul lui până la urmă”, a concluzionat Adrian Cuc.