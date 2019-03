Bianca Andreescu, abandon la Miami!

Jucătoarea de tenis canadiană de origine română, Bianca Andreescu a fost nevoită să abandoneze din cauza problemelor medicale la Miami Open în jocul cu Anett Kontaveit (19 WTA) la scorul de 6-1, 2-0, întrerupând astfel o serie de 10 victorii consecutive în circuitul WTA, parcurs încununat cu succesul de la Indian Wells.

„Am încercat să mă tratez cât se poate de bine. Am crezut că voi fi bine, dar lucrurile s-au înrăutățit odată ce meciul a avansat. Am jucat foarte multe meciuri și probabil că este modul prin care corpul meu mi-a transmis . Este dezamăgitor, dar este un element care face parte din acest sport. Am fost destul de supărată azi, nu m-am gândit la parcursul fantastic de la Indian Wells. Dar acum pot să spun că sunt foarte mulțumită de ce am realizat. A fost o perioadă incredibilă, o poveste de Cenușăreasa… un vis devenit realitatea. Acum mă duc acasă și vreau să mă relaxez, să absorb tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Am nevoie de o pauză, dar voi juca la Fed Cup. Zgura este una dintre suprafețele mele preferate, este mai ușor și pentru corp”, a declarat Bianca Andreescu la conferința de presă de după meci.

În altă ordine de idei, Simona Halep se va duela în sferturile de finală de la Miami, cu chinezoaica Qiang Wang (18 WTA), care a trecut de Yafan Wang, cu 7-5, 6-4.

Românca poate redeveni prima în circuitul mondial după Miami Open. Dacă va câștiga turneul din Florida, românca va ocupa din nou locul 1 WTA, ajungând la 6392 de puncte. De asemenea, Simona Halep poate deveni lider și dacă nu va câștiga turneul. Trebuie să joace însă finală, iar Petra Kvitova, 2 WTA, să nu se califice în ultimul act.