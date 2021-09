Bianca Comănici, adevărul gol-goluț despre o nouă relație amoroasă: ”Cochetez și eu”

Bianca Comănici a spus adevărul gol-goluț despre o posibilă nouă relație amoroasă. Fanii așteptau cu sufletul la gură să vadă dacă există sau nu un nou bărbat în viața brunetei.

După despărțirea dureroasă de Livian, Bianca Comănici și-a revenit destul de greu. Fanii, însă, abia așteaptă să o vadă pe brunetă la brațul unui bărbat care să o facă fericită. Au tot existat speculații, iar urmăritorii fostei concurente de la ”Puterea Dragostei” au așteptat cu sufletul la gură ca Bianca să le dezvăluie identitatea noului bărbat din viața ei.

Recent, tânăra a mărturisit că nu este singură. Însă, în cele din urmă, vedeta a dezvăluit că de fapt… este îndrăgostită de locul ei de muncă!

”Nu sunt singură, așa cochetez și eu cu cineva. De ce crezi că stralucesc?! Nu, oameni buni, sunt singură, puteți să mă căutați, să vorbim.(…) Îndrăgostită de muncă”, a declarat Bianca Comănici pentru wowbiz.ro.

Bianca Comănici, încurajată de Andreea Mantea

Cei doi îndrăgostiți, care au câștigat cel de-al doilea sezon al emisiunii „Puterea Dragostei”, nu mai formează un cuplu. Livian și Bianca și-au spus ”Adio” și se pare că nu mai sunt șanse de împăcare. Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” și-a revenit cu greu după despărțire.

Imediat după ruptură, Andreea Mantea i-a oferit câteva sfaturi prețioase fostei concurente de la "Puterea Dragostei" și a încurajat-o să își vadă în continuare de viață.

”Nu știu dacă a jucat sau nu teatru Livian. Cred că sunt niște lucruri mult mai importante, lucruri pe care nu le știm cu siguranță. Mă rog, poate că eu le știu, niște lucruri pe care ei nu le-au lăsat la suprafață. Ei le știu mai bine și cumva, poate că ei aveau nevoie de această pauză. Consider că Bianca are viața înainte, are un drum foarte important de parcurs, este abia la început și consider că poate i-a făcut bine această despărțire, pentru că ea nu ar trebuie să se agațe de cineva sau nu ar trebui să își dorească să depindă atât de mult.

Mi-aș dori să își revină, să se ridice și să își descopere menirea, să își vadă de drum și abia să vadă ce și cum, pentru că este tânără și are tot timpul din lume. Iar Livian este băiat, și-a descoperit menirea, știe ce să facă, ar trebui cumva să îi susținem pe amândoi separat și să sperăm într-o prietenie dacă nu într-o împăcare. Pentru că nu ai de unde ști, ce ți-e scris, ți-e pus în frunte, nu ai cum să te pui de-a curmezișul, că nu ai cum, nu ai ce face. Eu vreau să îi susțin pe toți, dar doar atât, să nu arunce cu noroi unii în ceilalți, vreau să fiu mândră de voi, v-am mai zis. Atât, trebuie să meargă cu capul drept pe stradă, în rest, ducă-se toate”, a spus Andreea Mantea pentru wowbiz.ro.