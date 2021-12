Bianca Comănici, declaraţii neaşteptate despre Bogdan de la Ploieşti: „Sunt iubita lui”

Bogdan de la Ploiești vrea să le facă o surpriză fanilor săi de sărbători. Astfel, artistul a muncit din greu la noua sa piesă pe care o va lansa în curând. Invitată să joace în videoclip este chiar Bianca Comănici. Admiratorii celor doi au fost curioşi să afle mai multe lucruri despre aceştia, după ce câteva imagini cu ei au fost publicate pe reţelele de socializare.

Recent, Bogdan de la Ploieşti a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu frumoasa brunetă în dreptul căreia a publicat mesajul „Sărutul tău”, iar de aici au pornit tot felul de speculaţii.

Pentru că a fost asaltată de întrebările fanilor, cu puţin timp în urmă, Bianca Comănici a făcut un live pe reţelele de socializare în care a vorbit pe tema acestui subiect.

„Vreau să urmăriți clipul de sâmbătă, pe care l-am filmat cu Bogdan, să vedeți ce cadre frumoase și ce videoclip frumos a ieșit. O să vă placă”, le-a transmis Bianca Comănici fanilor ei.

Bianca Comănici, declaraţii neaşteptate despre Bogdan de la Ploieşti

În acelaşi timp, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” le-a mărturisit admiratorilor faptul că artistul a impresionat-o plăcut în timpul filmărilor.

„Chiar dacă este de jale, voi nu o să plângeți. M-am înțeles foarte bine cu Bogdann. Sincer, aveam o altă părere despre el.

Nu era una foarte bună, mi-am făcut o părere în urma Tik Tok-urilor pe care l-am văzut la el și nu numai. Cunoscându-l personal mi-am dat seama că nu este așa. Mi s-a părut un băiat cu foarte mult bun simț, glumeț, hazliu, chiar am rămas impresionată și mi-a creat o părere foarte bună, deși am mai avut două interacțiuni în trecut. Acum am discutat și mi se par eun băiat foarte inteligent, are așa un fel, are stilul ăla hazliu, cu bun gust. Un băiat finuț”, a declarat câștigătoarea primelor două sezoane Puterea dragostei.

În acelaşi timp, în momentul în care a fost întrebată ce rol are în videoclipul piesei, Bianca Comănici i-a lăsat pe toţi fără cuvinte.

„Ce rol joc în clip? Sunt iubita lui, îți dai seama, sau fosta lui iubită”, a răspuns bruneta.

Sursă foto: Instagram