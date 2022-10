Bianca Comănici, în rochie de mireasă. Fosta câștigătoare de la „Puterea Dragostei”, dezvăluiri uluitoare: „Mi s-a îndeplinit visul”

Bianca Comănici a îmbrăcat, din nou, rochia de mireasă. Fosta câștigătoare de la „Puterea Dragostei” a fost invitată să urce pe podiumul de modă, unde a defilat ca model. Cu această ocazie, bruneta a făcut câteva declarații cu privire la căsătorie.

Bianca Comănici a fost, zilele acestea, o adevărată prințesă. Fosta concurentă și câștigătoare a emisiunii „Puterea Dragostei” a participat la o prezentare de modă, în cadrul căreia a defilat, nu pentru prima oară, într-o rochie de mireasă. Se cunoaște faptul că, focoasa brunetă onorează diverse contracte cu diferite branduri, cum ar fi și cel în care promovează rochiile de mireasă. De această dată, Bianca a surprins pe toată lumea, atât din punctul de vedere al înfățișării, dar și a declarațiilor pe care le-a făcut.

„Am fost foarte emoționată sincer, nu știu dacă m-a văzut cineva, dar încercam să fiu doar cu zâmbetul pe buze, cum m-a învățat Ana, dar pe interior tremuram”, a declarat Bianca Comănici pentru WowBiz.

Ce a declarat Bianca Comănici

După ce a încheiat prezentarea de modă, bruneta a ales să spună câteva vorbe despre rochia pe care a îmbrăcat-o, dar și despre momentul în care va deveni ea însăși mireasă:

„La 4 ani, pe mine mama mă întreba «tu ce vrei să fii când o să fii mare?» și i-am spus: «mireasă». Uite că mi s-a îndeplinit visul. Eu am avut această idee în minte, ca niciodată să nu mă îmbrac în rochie de mireasă, până nu mă mărit. Nu știu cum, dar așa s-a făcut că am fost model pentru Ana și nu îmi pare rău deloc.

Am făcut multe ședințe foto în rochie de mireasă, cam cinci – șase la fiecare ședință foto pe care am purtat-o așa că am probat practic foarte multe rochii. Deja m-am văzut mireasă, știu cum e, dar la câte modele există știu că am de unde să aleg. Nu îmi place deloc furatul miresei, nu îmi plac acele tradiții clasice. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mie nu îmi plac acele tradiții clasice să rupi turta, sunt inutile. Eu la nunta mea, o să încerc să fie despre mine și despre iubitul meu. Să fie momente romantice cu noi doi sau videoclipuri romantice cu noi doi. Vreau ca oamenii să vadă iubirea dintre noi doi”, a mai declarat Bianca Comănici.