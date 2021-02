Bianca Drăgușanu a anunțat că se mărită, iar acum a probat rochiile de mireasă! GALERIE FOTO

În forță a început anul Bianca Drăgușanu! Șhopping în Dubai, alături de Ramona Gabor, apoi vacanța de vis în Maldive, și nu e totul, surpriza fiind că alături i-a fost Gabi Bădălău! Iar acum, Bianca a început să probeze rochiile de mireasă pe care chiar ea le produce, în atelierul ei!

Bat clopote de nuntă pentru Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, noua iubire a divei? Cristina Cioran avea să o caracterizeze pe Bianca, la începutul anului, în emisiunea Vorbește Lumea, de pe Pro TV. A spus și ce crede despre cea mai nouă relație din showbiz. ”Ea este o divă voluptoasă… Nu i-aș fi văzut împreună… După ce fost cu Bodi… Cred că pentru Bianca sunt niște vacanțe până se plictisește. Bianca e o tipă care vrea să râdă. Așa am cunoscut-o. Sau poate râde de el”, a spus Cristina.

Bianca Drăgușanu a anunțat că se mărită, iar acum a probat rochiile de mireasă!

Bianca este însă în continuare cu Gabi Bădălău și, mai nou, ar fi vorba chiar despre nuntă! La revenirea din Maldive, fosta soție a lui Alex Bodi a anunțat că se va mărita. Blondina a declarat că, în prezent, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Invitată la Teo Show, Bianca Drăgușanu a spus ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă. “În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…). Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, declara Bianca Drăgușanu.

Iar în urmă cu puțin timp a apărut într-un Insta Story probând câteva rochii de mireasă, parcă pentru a atrage atenția că a vorbit serios despre o a treia căsnicie.