Bianca Drăgușanu explică în ce stadiu este relația ei cu Gabi Bădălău + Ce legătură mai are cu Alex Bodi. “Nu tot ce zboară se mănâncă”

Bianca Drăgușanu a început anul 2021 “în forță”, cu un tur de shopping de lux în Dubai plus o vacanță de cinci stele în Maldive, alături de Gabi Bădălău. La revenirea de peste mări și țări, fosta soție a lui Alex Bodi a anunțat că se va mărita, dar gurile rele au vehiculat zvonul că fosta prezentatoare TV nu ar fi agreată de părinții noului iubit. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile de ultimă oră ale fostei prezentatoare de la Kanal D.

Noua relație în care este implicată Bianca Drăguanu a stârnit curiozitatea tuturor. La scurt timp după ce a făcut marele anunț că se mărită – “A treia oară o să fie cu noroc”, a spus blondina la emisiunea lui Teo – gurile rele au susținut că fosta prezentatoare TV nu ar fi pe placul părinților lui Gabi Bădălău.

Zilele trecute, înainte de a intra într-un salon de înfrumusețare din zona Dorobanți, Bianca a venit cu lămuriri despre cele mai comentate subiecte din ultimele zile. Blondina a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Gabi Bădălău, dar și despre fostul soț.

Reporter: ”Bună, Bianca. Ce faci?

Bianca: ”Am venit la masaj, pentru că am muncit toată ziua. Merit!”

Reporter: ”Am văzut că ți-ai schimbat mașina. Îți merge bine?

Bianca: ”Da, eu am mai multe mașini.”

Reporter: ”Cum este relația cu Gabi Bădălău?”

Bianca: ”Nu vreau să vă spun.”

Reporter: ”Se zvonește că nu ați mai fi împreună din cauza părinților lui. Aceștia nu sunt de acord să aibă o relație cu tine?

Bianca: ”Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu vă mai luați după prostii.”

Reporter: ”Cu Alex mai ții legătura?”

Bianca: ”Nu. Nu știu cine este Alex”

Reporter: ”Nici cu fiica lui Alex, știm că erai atașată de ea?”

Bianca: ”Este prietena Sofiei și nu vreau să amestecăm lucrurile.”

Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a făcut anunțul oficial! Fosta soție a lui Alex Bodi ar urma să se căsătorească cu Gabi Bădălău. Blondina a declarat că, în prezent, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Invitată la Teo Show, Bianca Drăgușanu a spus ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă.(VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU S-A ÎNTÂLNIT CU VICTOR SLAV, IAR NOI AVEM IMAGINILE CARE POT ANUNȚA ÎMPĂCAREA “ISTORICĂ”)

“În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…).

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, declara Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a trecut prin două căsnicii

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la starea civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi le-au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. (CITEȘTE ȘI: NICI ALEX BODI NU O RĂSFĂȚA AȘA. BIANCA DRĂGUȘANU A „DESCĂLECAT” LA MALL DINTR-UN MERCEDES GLE NOU-NOUȚ, CU ȘOFER PERSONAL + ȘI-A COMANDAT CERCEI ȘI COLIER CU DIAMANTE)

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit civil cu Alex Bodi pe 1 august 2019, iar ceremonia a fost organizată în mare secret – părinții vedetei nu știau nimic despre planurile sale. Fosta prezentatoare de la Kanal D a divorțat de Alex Bodi, la notar, pe 10 martie 2020.

