Bianca Drăgușanu, adevărul despre relația cu fosta soție a lui Alex Bodi: “Ele când vin în România…”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi formează din nou un cuplu, după ce au stat despărțiți câteva zile, iar bărbatul declara că este definitivă separarea. Se pare că incidentul pe care l-a trăit blondina, când se întorcea de la mare, a fost benefic pentru relația ei.

Vedeta și iubitul ei, Alex Bodi, dar și fetița acestuia, au fost prezenți în emisiunea “Vorbește lumea”, de la Pro TV, și au vorbit despre relația lor, dar și despre fosta soție a lui Bodi. “Eu cu Raluca, mama ei (n.r. a fetiței lui Alex Bodi), parcă suntem prietene dintotdeauna, avem o conexiune mișto. Aseară am dormit împreună, ne-am jucat, am povestit, am mers la restaurant, am mers în parc. Ele când vin în România stau cu mine”, a declarat Bianca Drăgușanu.

„Mie imi plac enorm copiii, sunt atasat de fetita Biancai. Este o fetiță super isteață, mă joc mereu cu ea”, a afirmat Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar cei doi au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi le-au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, Bianca și Victor au divorţat.

Ulterior şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Drăgușanu are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu mai prezintă emisiunea “Te vreau lângă mine”. Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea.