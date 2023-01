Bianca Drăgușanu a “năucit”, din nou, Capitala. De această nu cu posteriorul bombat, pe care l-a ținut bine “ascuns”, ci cu noul look, care o prinde perfect. A început, practic, anul 2023 în forță. Un lucru este cert: fiecare apariție a ex-prezentatoarea TV este TOP, iar pentru a vă convinge este obligatoriu să “răsfoiți” GALERIA FOTO de senzație propusă de CANCAN.RO. Aflați, totodată, de cine era preocupată atunci când era la sala de fitness. Asta, da atitudine!

Zilele trecute, paparazzii site-ului nr. 1 din România au întâlnit-o pe Bianca Drăgușanu în toată splendoarea ei, în zona de nord a Capitalei. Chiar dacă nu era, ca de obicei, mulată din cap până-n picioare (ce-i drept nici vremea nu a ajutat-o), blonda a “lovit” din nou, de această dată cu faptul că nu a mai purtat clasicele extensii din păr natural. După ce și-a parcat superbul Mercedes GLE Coupe, iubita lui Gabi Bădălău s-a îndreptat spre sala de fitness, unde a petrecut aproximativ o oră și jumătate. În timpul exercițiiilor, fosta prezentatoare TV nu și-a neglijat fanii.

Bianca Drăgușanu și-a postat activitatea pe InstaStory

Bianca Drăgușanu a postat activitatea pe InstaStory, spre deliciul celor care au urmărit-o. A fost preocupată de comunitatea din social media și a început anul în forță, cu sute de aprecieri și comentarii laudative la adresa ei. Din sală, blonda a ieșit cu un selfie-stick într-o mână și cu telefonul în cealaltă și s-a îndreptat către mașină. Ocazie cu care cei prezenți în zona i-au putut admira, încă o dată, noul look, din moment ce formele apetisante erau “ascunse” după un pardesiu. Pentru câteva zile, a renunțat la extensii și s-a afișat cu părul ei natural, creț.

A slăbit 30 de kilograme în șase luni

În perioada adolescenței, Bianca Drăgușanu a făcut mari sacrificii pentru a avea silueta din prezent. De la 90 de kilograme, blonda a reușit să ajungă la 60 de kilograme, în șase luni.

“Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În șase luni am dat peste 30 de kilograme”, a declarat, recent, ex-asistenta TV.