Bianca Drăgușanu aruncă bomba la început de an: “Mă mărit“

Bianca Drăgușanu a îmbrăcat o rochie de mireasă cu dantelă, de la atelierul ei, și fără să vrea a aruncat bomba anului. „La tine merge, la cliente nu”, i-a spus Biancăi cea care o filma. „Atunci trebuie să mă mărit”, a spus blondina în glumă.

„Viața nu este perfectă, dar o ținută poate fi. Există un set de valori ale companiei pe care mi le-am propus încă de la început, iar calitatea se numără printre ele. Probând chiar eu fiecare piesă vestimentară, mă asigur că rochiile îndeplinesc cel mai înalt grad al calității”, spune Bianca despre afacerea ei.

Crede că a doua căsătorie este cu noroc

Deși a fost căsătorită cu Victor Slav pentru o scurtă perioadă de timp, după care s-a împăcat cu el, ea și prezentatorul de la Kanal D nu au mai ajuns pentru a doua oară în fața altarului. Mai mult decât atât, Bianca e de părere că a doua căsnicie durează mereu mai mult.

„Prima căsătorie nu rezistă mereu pentru totdeauna, dar cea de-a două are șanse maxime. Am întrebat psihologii. Am aflat că se spune că a două căsătorie are o rată de succes mai mare din 3 motive: 1. Al doilea mariaj se bucură de beneficiile experienței. Își cunosc deja responsabilitățile și știu de regulă ce funcționează și ce nu și pentru ce trebuie să lupte.

2. A două căsătorie culege recompensele primei căsnicii. E vorba despre evoluție personală și fiecare ajunge să se cunoască. Fiecare a învățat să nu repete greșelile din trecut, asta poate conduce către un mariaj mult mai fericit. 3. Cuplul vrea să facă tot ce trebuie tura asta. Se lasă orgoliile, șicanele, joculețele, toți sunt marcați de ideea să facă lucrurile să funcționeze. Persoanele recăsătorite știu ce se va întâmpla dacă nu pun amândoi umărul ca relația să funcționeze„, a declarat Bianca într-o emisiune tv.