Bianca Drăguşanu cu ochii în lacrimi la TV. Ce a povestit blondina despre copilăria sa

Bianca Drăgușanu a izbucnit în lacrimi într-o emisiune TV. Blondina a făcut dezvăluiri dureroase despre perioada copilăriei. Deşi în prezent are tot ce îşi doreşte, lipsurile pe care le-a întâmpinat în trecut şi-au pus amprenta, iar amintirile din acea vreme sunt copleşitoare.

În vârstă de 39 de ani, Bianca Drăguşanu a explicat la emisiunea online ”În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță faptul că în prezent este extrem de fericită cu viaţa pe care o trăieşte. Cu toate acestea, lipsurile pe care le-a întâmpinat în copilărie au făcut-o pe blondină să îşi aducă aminte cu durere în suflet despre acea perioadă.

În prezent, lucrurile s-au schimbat radical pentru vedetă, iar prin munca pe care a depus-o, dar şi cu ajutorul ambiţiei sale a ajuns acolo unde a visat încă din prima zi în care a păşit în Bucureşti.

„Am avut o copilarie atipica si nu cred ca mi-am trait copilaria in adevaratul sens al cuvantului, cu Craciun, cu sarbatori. Parintii mei au divortat cand eu eram foarte mica. Eu am ales sa plac cu tatal meu, nu incepusem clasa intai. Am crescut intr-o singura camera. Am fost un copil foarte amarat. Tatal meu, fiind barbat, mi-au marcat cateva experiente, tatal meu nu prea le avea in ale comunicarii. Imi aduc aminte foarte multe detalii, cum am stat patru ierni la rand cu aceeasi pereche de bocanci care erau dezlipiti si ca sa nu mi se ude ciorapii, imi punea punga peste sosete”, a dezvăluit vedeta.

”Dormeam îmbrăcată pentru că era foarte frig”

„Am avut o copilarie foarte grea. Dormeam imbracata pentru ca era foarte frig si cum imi promiteam ca atunci cand o sa fiu mare o sa mi ajut parintii si o sa fiu implinita din punct de vedere financiar”, a mai spus aceasta.

Bianca Drăgușanu a mărturisit că încă de când era un copil și-a promis că va ajunge cineva în viaţă: „A fost prima oara in viata mea cand m-am simtit la pamant, sufleteste si material. Eram un copil la inceput de drum, incepeam primul an de scoala si atunci mi-am lipsit nasul de geam, intr-o incapere in care nu era nici un brad de Craciun, desi era Craciunul, si atunci mi-am propus ca viata mea se va schimba. Atunci mi-am spus „voi nu stiti cine sunt eu acum, dar veti stii cu totii si nu voi stii eu cine sunteti voi””, a mai spus ea.

Sursă foto: Instagram