Bianca Drăgușanu, decizie radicală! La ce școală va studia, de fapt, fiica ei: ”Dai 5.000 de euro și...”

Bianca Drăgușanu este o mămică implicată și majoritatea timpului liber și-l dedică micuței Sofia. Fiica divei a ajuns la vârsta de 6 ani, iar acum se află în clasa zero. Probabil că mulți se așteptau ca micuța să studieze la o școală privată, însă Bianca Drăgușanu a luat o altă decizie. Vedeta nu are o părere prea bună despre aceste instituții de învățământ, așa că atunci când a trebuit să aleagă o școală pentru Sofia nu a stat mult pe gânduri.

Bianca Drăgușanu este genul de mamă care ar face orice pentru fiica ei. Diva nu îi refuză nimic Sofiei și îi face mereu toate poftele. Însă, deși a decis să o răsfețe cât poate de mult, blondina are grijă ca fetița să știe că în viață nu o să primească totul așa și că trebuie să se obișnuiască să muncească pentru lucrurile pe care și le dorește. Tocmai pentru a o ține pe Sofia cu picioarele pe pământ, Bianca Drăgușanu a ales ca aceasta să studieze la o școală de stat.

Deși putea lejer să aleagă o școală privată, așa cum fac majoritatea vedetelor pentru copiii lor, diva nici nu a vrut să audă de această opțiune. Este de părere că instituțiile de acest gen sunt doar poleite cu aur în exterior, iar în realitate elevii lor nu învață neapărat prea multe. De asemenea, Bianca Drăgușanu și-a dorit pentru fiica ei experiența clasică, așa cum a avut-o și ea, fiind sigură că a făcut alegerea cea mai bună. Până acum, Sofia se descurcă de minune la școală și își face singură toate temele, fără a avea nevoie de ajutor.

„Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă fiica la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă face la fel. Am multe exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua.

Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a declarat Bianca Drăgușanu.

La ce carieră visează micuța Sofia

Deși are numai șase ani, Sofia și-a ales deja de pe acum meseria pe care vrea să o practice. Spre deosebire de alte fetițe care la acestă vârstă își doresc să fie actrițe sau cântărețe, fiica Biancăi Drăgușanu vrea să devină medic veterinar. Însă această alegere nu este chiar pe gustul mamei sale. Blondina este de acord ca fiica ei să fie medic, dar nu unul veterinar, ci un medic estetician.

Bianca Drăgușanu și-a dori ca fetița ei să își îndrepte pașii către medicină, mai ales având în vedere că unul dintre cele mai mari regrete ale sale este că nu a făcut și ea același lucru. Cu toate acestea este încă mult prea devreme pentru a creiona drumul profesional al Sofiei. Cel mai probabil micuța se va mai răzgândi de multe ori, iar în cele din urmă mama sa o să o susțină indiferent ce ar alege.

„Indiferent ce își va alege, eu o voi susține. La ora asta ea își dorește foarte tare să fie medic veterinar. Probabil, pe parcursul vieții, o să o îndrum să fie medic estetician, să o opereze și pe mami. Dacă ar fi să ne întoarcem la regrete, poată ăsta ar fi unul dintre marile mele regrete, că nu am urmat o facultate de Medicină. La cât sunt de pasionată de acest domeniu, cu siguranță îmi făceam un renume”, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit unica.ro.

