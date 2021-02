Bianca Drăgușanu, declarații acide după ce CANCAN.RO a publicat discuțiile explozive pe care le-a purtat cu Iulia Sălăgean și Valentin Brăescu: “Mă întâlnesc cu avocatul meu. Ce e mult și prost, oricum trece”

Bianca Drăgușanu a făcut declarații acide după ce a văzut că au apărut pe CANCAN.RO discuțiile explozive pe care le-a purtat zilele trecute cu Iulia Sălăgean și Valentin Brăescu. Fosta prezentatoare este decisă să își pună la punct toți apropiații care i-au greșit și a subliniat că nu se lasă ușor doborâtă de lucrurile nepotrivite care s-au aflat astăzi despre ea.

Bianca Drăgușanu, întâlnire de gradul 0 astăzi cu avocatul său

Având o ținută elegantă, iar părul prins într-un coc răvășit, Bianca Drăgușanu a postat câteva înregistrări pe care le-a făcut în această după-amiază în mașină. În timpul mărturisirilor făcute indirect pe marginea scandalului avut Iulia Sălăgean și filmat de Valentin Brăescu, afacerista a lăsat să se înțeleagă că nu este foarte afectată de informațiile privind negocierile avute pentru anumite partide de amor și nu numai.

“Bună ziua, tuturor! Doi-zece, probă de microfon. Voiam să vă spun că ce e mult și prost oricum trece și că viața mea este una minunată! Și că sunt înconjurată de prieteni puțini, dar adevărați. Iar acum mă duc să mă întâlnesc cu avocatul meu, pentru că urmează să se complice puțin situația și pentru că trebuie să aranjăm lucrurile în ordine. (…).

Ceea ce eu voiam să vă aduc aminte despre mine este o frază după care mă ghidez în viață – și nu mă ghidez de acum, de ieri, de alaltăieri, mă ghidez dintotdeauna – și mă reprezintă foarte tare. Adică, v-am tot spus despre mine: eu și când nu mai pot, tot mai pot puțin. Ei bine, se pare că am ajuns în situația în care mi-am dat seama că acel puțin contează mai mult decât tot. Sunt foarte motivată să muncesc, să-mi duc afacerile și contractele la un nivel superior și cred că tot ceea ce mi se întâmplă este în binele meu. Și ca să mă facă mai puternică, și mai frumoasă, și mai deșteaptă, și mai înțeleaptă, și mai iubită. Pentru că sunt foarte iubibilă și sunt foarte iubită, și sunt foarte fericită. Am o viață minunată! Minunată”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram Strories.

Nu rata: EXCLUSIV | Înregistrări audio & video în premieră națională! Super-scandal între Bianca Drăgușanu și fosta soție a lui Alex Bodi: “I-ai cerut lu’ unu’ 15 mii € să-i s@# p%$#! (…) Mă bagi pe combinații cu Americanu’… Am vorbit cu el de 3 mii, 2 mii ca să te duci cu Americanu’! (…) Te-a luat tot Bucureștiul la p%$#! Trăgeai linii… Tu mi-ai distrus casa! (…) Te îngrop!”

Bianca Drăgușanu a mai lăsat la prețul Bentley-ului Continental

Într-un alt video, fosta soție a milionarului din Mediaș a scăzut 5.000 de euro din prețul pe care l-a cerut inițial pentru Bentley-ul Continental; alături de acest bolid, diva a scos la vânzare luna trecută un Mercedes GLE 400 AMG Coupé.

“Am uitat să vă spun că am un Bentley pe care vreau să-l vând. Am mai lăsat la preț, voiam să-l dau cu 80.000 de euro, dar acum îl dau cu 75.000, negociabil. (…). Este o mașină foarte frumoasă, dar o vând pentru că am alte interese cu banii, vreau să investesc în altceva. Și nu pot să conduc două mașini odată sau trei, câte am. Cine vrea un Bentley, să apeleze la mine”, a mai menționat fosta prezentatoare.

Descoperă și: Alex Bodi, declarații nonșalante după ce Bianca Drăgușanu a fost audiată de DIICOT: “Nu am de ce să îmi fac griji”. Mesajul subliminal pe care i l-a transmis fostei soții