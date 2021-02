Cu cine s-a iubit Bianca Drăgușanu și câți dintre foști au bătut-o

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri sau nu, însă puțini sunt la curent cu poveștile ei de dragoste. Iată pe cine a iubit vedeta cu patos, dar și cine a tratat-o așa cum nimeni n-ar trebui să trateze o femeie.

În 1999, Bianca Drăgușanu a avut o primă apariție televizată, la emisiunea “Din dragoste”, prezentată de Mircea Radu la Antena 1, unde venise să recâștige iubirea unui tânăr, pe nume Mihai Mătușoiu. Vedeta avea doar 16 atunci și spera să rămână cu primul bărbat din viața ei pentru tot restul zilelor. Destinul, însă, a dus-o ulterior în brațele altui bărbat.

Coco Păun a fost primul bărbat care a snopit-o în bătaie pe Bianca Drăgușanu

La vârsta de 20 de ani, Bianca l-a cunoscut pe Coco Păun, bărbatul cu care blondina a trăit o poveste de dragoste cu năbădăi. Cei doi s-au despărţit după patru ani de amor nebun. În această relație, pentru prima dată, Bianca Drăgușanu s-a confruntat cu violența fizică. De atunci, vedeta are urme pe picioare, urme pentru care a fost nevoie de mai multe operații pentru a le corecta. Motivul pentru care aceasta a luat bătaie este faptul că s-ar fi dus să-i povestească partenerei lui Coco Păun despre relația lor.

“Mi-a rupt picioarele și m-a lovit în locul în care pe mine mă doare cel mai tare. Mi-a rupt tibia, mi-a rupt piciorul. De ziua mea s-a întâmplat asta. Am plecat de la el fără să-i spun, m-a prins și s-a întâmplat să mă bată pe stradă. M-am gândit că singurul mod de a scapă de el era să mă sinucid. Mă punea în genunchi, pentru că spunea că, în fata lui, eu sunt vinovată, ca l-am adus în stare să mă lovească. Mă ducea la mănăstiri, mă lăsa acolo mai multe zile, le plătea pe măicuțe să mă ajute să-mi revin (…) Aveam un cheag de sănge de mărimea unei pâini”, a declarat Bianca în urmă cu câțiva ani.

Bianca Drăgușanu într-o relație cu Cătălin Botezatu

Câteva luni mai târziu, după despărțirea de Coco Păun, Bianca Drăgușanu a fost surprinsă în timp ce făcea dragoste în mare cu designerul Cătălin Botezatu. Cei doi s-au afișat ulterior peste tot împreună și își jurau iubire veșnică.

“Eu şi Bote suntem suflete pereche. I-am zis că alta ca mine nu o să mai găsească. ”, povestea Bianca.

Însă și în această relație, s-ar părea că Bianca a avut parte de o mică „corecție” sau cel puțin așa afirma blonda la vremea respectivă. “Mi-a dat două palme, m-a izbit de ușă și asta a fost tot”, a declarat Bianca Drăgușanu la acea vreme, relatează wowbiz.ro. Pe de altă parte, îndrăgitul designer a spus că nu a fost vorba de violență domestică și că doar a împins-o. Totul s-a petrecut într-o noapte, pe la ora 01:00, după ce Cătălin Botezatu a intrat cu cheia proprie în apartamentul ei și după ce i-a aruncat în față câteva reviste mondene.

Adrian Cristea și Victor Slav sunt și ei pe lista Biancăi

După relația cu Cătălin Botezatu, Bianca și-a îndreptat atenția către Adrian Cristea. Cei doi au trăit o poveste de dragoste tumultoasă, presărată cu multe despărțiri și împăcări. Într-un final, au decis să meargă pe drumuri separate. Ulterior, Bianca s-a îndrăgostit de Victor Slav cu care s-a cununat civil pe 6 septembrie 2013. Cununia religioasă și nunta propriu-zisă le-au făcut pe 29 septembrie 2013. Nașii lor de cununie au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni, însă, după ce au devenit soţ şi soţie, cei doi au divorțat.

Povestea însă nu a ajuns la final în 2014. Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a dezvăluit că este însărcinată. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016, iar, după aproximativ doi ani de la nașterea fetiței lor, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au decis să pună punct definitiv relației lor.

Bianca Drăgușanu a mai susținut la un moment dat că fostul fotbalist Adrian Cristea și Victor Slav sunt singurii care nu au lovit-o.

Bianca Drăgușanu, îndrăgostită de Tristan Tate

Bianca s-a cuplat cu Tristan Tate, un fost sportiv de performanță, englez de origine, stabilit în România. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, însă… viziunile diferite în privința vieții și-au pus amprenta asupra relației lor.

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit și cu Alex Bodi

În 2019, Bianca Drăgușanu l-a cunoscut pe Alex Bodi și s-a căsătorit civil cu el pe 1 august. Ceremonia a fost organizată în mare secret, iar la eveniment au participat doar câțiva prieteni apropiați. Fosta prezentatoare de la Kanal D a divorțat însă de afacerist, la notar, pe 10 martie 2020. Apoi, au urmat o serie de despărțiri și împăcări cu momente tensionate, iar acum cu dezvăluirile făcute de Bianca, despre bătăile încasate de la fostul ei soț.

“(…) Mi-am asumat, mi-am asumat faptul că am greșit, pentru că am tăcut și am iertat (…). Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, am depus și o plângere penală.

“Cam asta am fost eu, cam asta sunt eu, și cam asta voi fi de azi înainte. Concluzia e că nu mă sperie pozele pe care le dați cu mine când am fost operată, prin metoda asta e un fel de șantaj… ăsta e trecutul meu, prezentul meu și de aici începe o altă poveste. Toți trădătorii să se spele cu pozele mele pe cap. (…).

Sunt o femeie independentă, asumată, liberă și fericită și foarte bucuroasă cu tot ce i se întâmplă. Mi-ar plăcea să cred faptul că am învățat din greșelile mele! Vă dau câteva sfaturi utile, nu treceți cu vederea atât de ușor peste infidelitate și agresivitate, purtați-vă mai rece cu oamenii că, de la căldură, se strică”, a mai precizat fosta soție a lui Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu s-a cuplat cu Gabi Bădălău

După ruptura definitivă dintre ea și Alex Bodi, Bianca Drăgușanu s-a cuplat cu Gabi Bădălău. Cei doi au petrecut clipe minunate împreună în cel mai populat oraș al Emiratelor Unite Arabe, dar și în Maldive. Însă, nu a durat prea mult nici această relație căci Bianca și Gabi și-au spus adio, iar ea nici nu mai recunoaște că au fost împreună.

