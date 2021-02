De ce s-au despărțit, de fapt, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. “Nu mai există cale de împăcare”

Detalii de ultimă oră despre despre cel mai nou cuplu din showbiz. Flacăra iubirii s-a stins repede între Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu. Se pare că picătura care a umplut paharul ar fi fost generată de însuși fostul soț al blondinei, Alex Bodi.

CANCAN.RO vă prezintă informații de ultimă oră despre separarea Biancăi Drăgușanu de tânărul milionar din Giurgiu. Apropiați ai cuplului au dezvăluit pentru CANCAN.RO că Alex Bodi ar fi cauza separării irevocabile dintre cei doi. Se pare că nu doar afaceristul ar avea probleme în a o da uitării pe blondină, ci și ea ar fi fost încă implicată emoțional, iar acest lucru l-ar fi împins pe Gabi Bădălău să pună punct relației.

„Nu mai există cale de împăcare. Bianca și Gabi nu mai formează un cuplu de câteva zile, cam așa. S-au certat din cauza lui Alex. Ea și cu fostul soț au fost în discuții în ultima perioadă, au avut niște lucruri de rezolvat. S-au și văzut și au vorbit de câteva ori prin intermediul prietenilor. Bianca nu și-a asumat relația cu Bădălău tocmai pentru că nu știa deznodământul. Nu știa cum evoluează.

Oricum, în viața ei se întâmplă multe. Gabi nu a mai suportat valul de mesaje despre Bodi, îi controla telefonul și a spus «Stop». S-au despărțit, și-au dat block pe Instagram, pe telefon, nu își mai vorbesc deloc. Doar printr-o minune se vor mai împăca. El deja oricum a fost cu altele”, au declarat surse din anturajul celor doi pentru CANCAN.RO.

Bianca Drăgușanu a publicat imaginile cu ea bătută de Alex Bodi

După o imagine apărută în presă, în care apare desfigurată, Bianca Drăgușanu a reacționat. Blondina a spus, ulterior, că imaginea respectivă a fost făcută după ce a avut o intervenție estetică, anume blefaroplastie.

„Nu e un secret că mie îmi place să fiu tunată. Anul trecut pe vremea asta mi-am făcut o operație de blefaroplastie la domnul Călin Doboș. Problema mea nu e că a apărut această poză cu mine tumefiată, pentru că pe parcursul anilor trecuți eu am greșit că am tăcut și că am iertat. Poza văzută cu mine nu e deloc una plăcută. Eu știu cine ar fi putut s-o dea, este făcută în timpul unui videocall. Problema mea e cu persoana care a dat poza cu mine așa”, a spus Bianca.

Simțindu-se provocată și trădată de apropiații ei, care ar fi dat poza presei în mod expres, Bianca a decis să arate chiar ea imagini șocante, surprinse după ce a fost supusă unor violențe extreme, în trecut, de către fostul ei partener Alex Bodi. (CITEȘTE ȘI: Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit? Afaceristul, surprins în ipostaze tandre alături de tipe sexy într-un club + “Sunt o femeie asumată și liberă”)

„Am arătat mai rău în trecutul meu. Cel mai rău am arătat așa!”, a spus Bianca Drăgușanu ilustrând o imagine din telefon cu chipul ei plin de vântăi, probabil, după ce a fost bătută de Alex Bodi.

