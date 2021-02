Decizia luată de Bianca Drăgușanu după ce a dezvăluit că s-a despărțit de Gabi Bădălău: “Purtați-vă mai rece cu oamenii, că, de la căldură, se strică”

Deși și-ar fi dorit ca el să fie bărbatul alături de care să își petreacă întreaga viață, Bianca Drăgușanu a decis să pună punct relației pe care o avea cu Gabi Bădălău. Anunțul despărțirii a venit indirect de la fosta prezentatoare TV, care, ulterior, a dezvăluit și decizia pe care a luat-o în legătură cu acest capitol pe care l-a încheiat.

Bianca Drăgușanu i-a dat unfollow lui Gabi Bădălău pe social media

Oficial, nu se știe când au decis Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău să nu mai meargă împreună pe același drum, mai ales că ei discutaseră despre cununia civilă și cea religioasă; în plus, vestea separării vine la doar o zi după ce apropiații lor au dezvăluit că au vorbit să se mute împreună.

Cert este că, azi-noapte, milionarul a fost filmat în ipostaze tandre alături de patru femei cu care a plecat acasă din clubul în care s-au distrat. În plus, fosta prezentatoare i-a dat unfollow pe toate rețelele de socializare și, după cum puteți observa în imaginea de mai jos, ea mai urmărește acum doar 18 persoane.

“(…). Sunt o femeie independentă, asumată, liberă și fericită și foarte bucuroasă cu tot ce i se întâmplă. Mi-ar plăcea să cred faptul că am învățat din greșelile mele!

Vă dau câteva sfaturi utile, nu treceți cu vederea atât de ușor peste infidelitate și agresivitate, purtați-vă mai rece cu oamenii, că, de la căldură, se strică”, a declarat afacerista într-unul dintre video-urile postate pe Instagram Stories noaptea trecută.

Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău

“În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…).

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat fosta prezentatoare în cadrul emisiunii “Teo Show” la finalul lunii trecute.