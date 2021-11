Bianca Drăgușanu a fost „demascată” pe internet! Fosta prezentatoare de la Kanal D e acuzată că s-ar îmbrăca din cap până în picioare în haine de brand, dar, atenție, „FAKE”! Și, degeaba ar încerca să demonstreze că răutățile oamenilor sunt gratuite, iar bugetul îi permite să-și achiziționeze orice-și dorește, pentru că lucrurile nu ar sta chiar așa. Dovezile au început să apară, iar Biancăi, cu siguranță, nu-i va conveni deloc!

Bianca Drăgușanu e mereu „în centrul atenției”, dar, de data aceasta, „fanii” din mediul online par să îi fi pus gând rău! Pe celebra adresă [email protected] am primit detalii uluitoare despre controversa hainelor fake, în care este implicată fosta prezentatoare TV.

Totul a fost a început pe TikTok, rețeaua de socializare unde Bianca Drăgușanu a fost acuzată că poartă haine de brand, dar nu originale. Ar fi vorba despre haine refăcute pe piața neagră din China sau Trucia, iar apoi vândute la un preț mult mai mic.

Detaliile ar fi dat-o de gol pe Bianca Drăgușanu, iar cunoscătorii au luat-o imediat la ochi. Diferența de culoare, dar și alte amănunte, cum ar fi nasturii, imprimeul, cusăturile sunt câteva dintre elementele care i-au pus pe gânduri pe cârcotași.

Așa cum era de așteptat, în urma acestui val de critici, Bianca Drăgușanu a vrut să demonstreze tuturor că acuzațiile sunt false, dar nu și hainele ei! A început să posteze pe contul de Instagram facturile comenzilor de pe site-urile de specialitate, care distribuie produsele originale. Însă i-a scăpat un alt detaliu! Datele pe care le-a folosit pentru a plasa acele comenzi, astfel că, la o verificare mai amănunțită, se poate observa că acele produse, care apar în comanda Biancăi, sunt ulterior returnate. Iar capturile de mai jos stau mărturie!

Reacția Biancăi Drăgușanu de pe Instagram, după ce mai multe persoane și-au dat seama de ceea ce face, mai mult a afundat-o, decât s-o ajute să iasă din această situație. Practic, fără să-și dea seama, vedeta le-a oferit șansa „haterilor” să verifice fiecare informație și, în felul acesta, să-și confirme acuzațiile.

Vedeta și-a comandat o geacă din denim, de la un brand cunoscut, dar, din nou, a fost „prinsă”. Fotografia de mai jos servește drept dovadă că între cele două produse sunt diferențe vizibile.

În urma acestor „dezvăluiri” , Bianca Drăgușanu a comandat produsul original, iar atunci când a primit coletul, a făcut un „unboxing” și a specificat că a fost nevoită să facă o nouă comandă pentru că ar fi primit mărimea greșită.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, fosta prezentatoare de la Kanal D a mărturisit cum a reușit să ajungă să câștige sume fabuloase și care a fost mereu atuul său.

„Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes.

Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri etc. Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni TV.