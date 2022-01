Bianca Drăgușanu, foc și pară în vacanță: ”Când am ajuns acolo am făcut un circ...”

Bianca Dragășanu adoră vacanțele în locuri superbe astfel că își face loc în agendă de câte ori poate pentrru câteva zile petrecute într-un loc minunat. Însă, se pare că nu de fiecare dată are parte de lucruri plăcute.

Recent, vedeta a fost în vacanță la Roma, însoțită de o prietenă de a sa, iar odată ajunsă la locul unde avea cazare a găsit ceva ce nu se aștepta. Prezentă în platoul emisiunii ”Teo Show” de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a povestit pe îndelete peripețiile prin care a trecut la Roma.

”Pe la Roma am pățit( n. red. nemulțumită de cazare), pentru că merg și acolo destul de des. Am fost cu o prietenă. Cum arăta în realitate… Nu avea nicio legătruă cu patul, cu cearșaful. Când am ajuns acolo am făcut un circ, dar circ! Vorbeam în spaniolă.

Le-am zis să îmi schimbe camera, că nu se poate! Pe internet arată într-un fel, în realitate într-un fel. Eu cunosc toate nivelurile de cazare. Îmi place să stau unde e bun și frumos, dar este în funcție cu cine mergi.”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D.

Bianca Drăgușanu a rămas fără lucruri în Monaco

”Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci. Ne-a gazat în cameră.

Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață. Ne-au filat cu drona două trei zile.”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni TV.

