Bianca Drăgușanu, la un pas să rămână fără 10.000 de lei! Greșeala care o costă scump

Bianca Drăgușanu a ajuns în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, după ce a contestat amenda de 10.000 de lei primită de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). În ciuda eforturilor de a anula sancțiunea la Curtea de Apel București, unde solicitarea sa a fost respinsă, Bianca continuă să lupte pentru a evita o penalizare pe care o consideră nedreaptă.

După decizia nefavorabilă de la Curtea de Apel, vedeta a declarat recurs la Înalta Curte, care a fixat primul termen al procesului pentru 5 martie 2025. Astfel, Drăgușanu speră să obțină anularea amenzii pe care CNCD a aplicat-o în urma unor afirmații controversate despre standardele sale de frumusețe, legate de înălțimea femeilor.

Decizia Curții de Apel, care i-a respins cererea, arată clar poziția instanței:

După primirea acestui răspuns, Bianca a ales să continue lupta, depunând imediat recursul.

CNCD a amendat-o pe Bianca Drăgușanu pentru afirmațiile făcute într-un interviu, unde a menționat că „femeile cu adevărat frumoase sunt femeile înalte,” adăugând că „Miss Universe de ce are un metru 80, de exemplu?” și „dacă nu ești înaltă, nu ești om”. Aceste declarații au fost considerate discriminatorii și au generat reacții negative, având un impact semnificativ, mai ales în contextul în care Drăgușanu este o persoană publică cu o influență notabilă asupra publicului.

„De exemplu, uite, despre Kim. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie un pic mai înaltă, măcar cu vreo 10-15 cm, cred că era mai mișto decât e. Dar are niște forme pe care eu mi le doresc foarte mult și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică, așa. Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă, nu ești om. Ești pitic. Da, măi, dar nu mă mai face să zic lucruri…Eu, pentru că sunt înaltă, îmi plac femeile înalte. Asta nu înseamnă că am vreo problemă cu femeile care sunt scunde, dimpotrivă, au și ele norocul lor că pot să ia ditamai papainoagele în picioare și să pară înalte. Ai avantaje și dezavantaje. Deci nu înțelege greșit, că nu vreau să devină o chestie virală și împotriva mea. Oricum, mă doare la papuc, dar mă rog… Fiind mică de înălțime poți, ai multe avantaje, probabil ești mai rapidă, probabil ai mai multă energie, probabil poți să îți iei tocuri de 15-18 cm, care sunt foarte sexy. Fiind înaltă, ai foarte multe dezavantaje, dar mi se pare că femeile cu adevărat frumoase sunt femeile înalte. Miss Universe de ce are un metru 80, de exemplu? Dintotdeauna, de când există Miss pe planetă?”, este declarația vedetei, sancționată de CNCD.