Mercedes, Rolex și ”blat” cu Bianca Drăgușanu! Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, șocați! ”Sentința de insolvență cu actul fals” și adevărul despre curentul furat la clinică

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf făceau primele dezvăluiri despre problemele grave pe care le descopereau, din nefericire pentru ei, prea târziu, la clinica One Life, pe care o inauguraseră în 2017. După Bogdan Furtună, managerul dat afară un an mai târziu, un alt nume care le-a dat frisoase a fost înlocuitorul lui. Iar de aici, din spusele ”Queridei” și ale soțului ei, totul a luat-o razna. În momentul actual, clinica este în faliment, în urma sentinței judecătorești pronunțate acum zece zile. CANCAN.RO revine cu alte detalii, la fel de picante, în care în joc sunt sume fabuloase, acte pe care ei nu le recunosc, dar și bolizi și ceasuri de lux. Și nu în ultimul rând, numele Biancăi Drăgușanu, la care s-ar fi cerut o intervenție specială!

Alex Ashraf a continuat dezvăluirile la capitoul financiar al clinicii One Life, cândva înfloritoare, acum, pusă pe butuci (Vezi AICI detaliile). Același fost manager, Horia Vlădescu, este luat la țintă. Cum s-au derulat momentele de cumpănă în ultimii doi ani în interiorul firmei, dar și în relațiile patron-angajați? Alex spune totul, fără reținere. Completat, din când în când, de Oana Zăvoranu.

(CITEȘTE ȘI: A împins-o pe Oana Zăvoranu în patul lui Bodi! Marea trădare a ”musculosului”: le-a luat telefoanele, dar i-a înregistrat în foișor! Aluziile lui Vlădescu despre cuplul anului în România!)

Personal neplătit, datorie de două milioane de euro

Să începem cu momentele critice, în care clinica a început să se prăbușească.

”Am avut o întâlnire cu Horia Vlădescu pe 9 septembrie 2021, eu, Oana, avocata noastră. În această perioadă, noi i-am spus lui Horia că-l dăm afară, el a zis că ar fi mai bine ca, o perioadă, să fie lăsat consilier. Noi îl prinseserăm, dar nu i-am spus de furăciunile lui.

Din momentul când l-am dat afară, Horia și Elisabeta au început să posteze pe Instagram mai multe despre Oana. Lucruri urate. Iar angajații au început să-și dea demisia.

Eu verificam ce s-a întâmplat în firmă. Când am intrat, am observat că avem o datorie de aproape două milioane de euro. Am mailuri cu niște medici cu care avea contract de RMN și CT de la Cluj, medici care nu erau plătiți din luna martie până în septembrie.

Avem mailuri în care am discutat cu medicii, inclusiv la telefon, și am intrebat: n-ati spus nimic? `Nu, că noi știam că Horia este asociatul majoritar si el răspunde, taie și spânzură.` Ce le-o fi spus Horia, nu stiu.

I-am plătit în decembrie – ianuarie, i-am adus la zero, dar toți au plecat apoi la Horia, la clinica lui.

Apoi, au început operatorii să facă scandal, că ei nu mai stau. Horia îi punea pe angajați să facă scandal, să-mi facă mie belele și să se ducă la clinică la el.

Am avut o angajată care nu mai răspundea la telefon. Ridica receptorul și, imediat, închidea. Dar foarte mulți furnizori erau neplătiți. Și atunci noi nu am mai putut apela la acești furnizori. Am încercat să găsim alți furnizori. Cum a fost laboratorul Otopeni, noi am încheiat contractul cu ei, mai aveam o sută de milioane și un pic de plătit, inițial, când a plecat Horia, aveam o datorie mai mare de un milliard de lei, am reușit să rezolv, oarecum.

Am arătat că Horia lua 20 % din teste. Totul încasat prin ordin de plată. Atunci am început eu să verific. Plecam la 6 de acasă, la 7 deschideam clinica și stăteam până seara. Până în martie 2022, clinica funcționând la capacitate maximă. Au mai rămas clinica din Cotroceni și un punct de lucru în Berceni. Pe celelalte le-am închis.

La o lună după ce l-am dat pe Horia afară, el și-a deschis cu Nițu punct de lucru lipit de noi, în Berceni. Doar ca să ne deranjeze. Plus că angajații nu-și mai făceau treaba, cei care știau că vor pleca la Horia nu mai dădeau testele, făceau probleme, certuri cu pacienții…

Am început, ușor, ușor, să văd care-s șobolanii din clinică. Am început să-i dăm afară. Datoriile erau de două milioane de euro, făcute de Horia. Atunci, mi-am luat o angajată care era la recepție, am făcut-o manager, că aveam nevoie de cineva de încredere, mi-am adus un jurist și am început să verific toate actele. Și am zis: singura chestie ca să salvăm este să producem.

Am strâns cureaua, în februarie 2022 mai aveam 300.000 de euro datorii. Am plătit foarte bine. Gândește-te că în februarie sau martie, Vlădescu a venit cu acel act fals, în care a zis că a fost împrumutat de cineva de 50.000 de euro și ne-a executat. Ne-a deranjat acolo, după care ne-a deranjat cu operatorii, nu mai aveam operatori, mi-a căzut lumina vreo 4-5 zile, iar am pierdut bani. Fiecare zi pe care o pierdeam erau mulți bani.

Și atunci am început iar să crească datoriile. Noi aveam un calcul bine stabilit. Dar, la un moment dat, nu am mai avut cum să plătim pe niciunul, pentru că interveneau deranjamentele telefonice, recepționera nu a ridicat telefonul vreo două săptămâni, iar eu plăteam zilnic câte 10.000 de lei la google și mă uitam pe sistem că sunt 500 de apeluri, dar doar 15 programări la RMN! Foarte multă clientelă a plecat, atunci, către Horia. Foarte mulți medicii, de fapt, toți angajații de la One Life sunt acum la Horia. Inclusiv furnizori, medici, recepționeri, asistenți, operatori. Toți au început cu gura mare, că vor salariu mai mare. Aveam operator care lucra șase ore, lua 6.000. Voia mai mult. La recepție să ai 5.000 la vremea aia nu găseai.

Așa că datoriile de 300.000 s-au dus în 400.000, apoi 500.000…

Apoi a venit așa: în 2022, rata la leasingul pe aparatură nu mai era 35.000 de lei, era 100.000. Când a crescut Robor. Ne-a spart. Iar dacă nu plăteai banca, îți oprea toată activitatea. Iar noi ne chinuiam să plătim banca. Am mai făcut împrumuturi, ca să plătim facturi, la două bănci.

Ajung în decembrie 2022, dar până atunci am căutat un administrator și l-am găsit pe prietenul meu de familie. A venit la pachet cu contabila, iubita lui, un expert contabil, care să ne verifice. Și am vrut să ne băgăm firma în insolvență, să ne securizăm un pic. S-ar fi făcut reorganizare și ne-am fi ocupat noi de tot. Chestia a fost că, de fapt, când am făcut acel act, Horia Vlădescu, în aceeași zi în care ne-am dus să depunem dosarul de insolvență, a fost cu o oră înaintea noastră și a făcut-o. A depus el dosar de insolvență. Avea dreptul, dar a făcut-o cu un contract fals. El avea dreptul, pentru că a venit să ceară banii pe care nu i-a încasat, 100.000 de euro. Dar el a venit cu o creanță de 700.000 de euro, falsă. Care a băgat-o în instanță, instanța până verifică… S-a văzut că are creanța asta și a băgat clinica în insolvență. S-a dat un administrator judiciar, care să se ocupe de clinică. Dar el, ca persoană care avea de luat bani, s-a dus în instanță și a spus că vine cu administratorul judiciar de insolvență al lui. Și el a ales echipa care să se ocupe de clinică.

Am intrat în insolvență pe 13 decembrie 2022 și până în martie 2023 s-a încercat să se rezolve insolvența. Iar la ora asta nu mai avem nimic!

În iunie 2023, administratorul judiciar a închis clinica. Toți angajații și-au dat demisia. Ei au vrut să ne bage în faliment. Asta au vrut să facă. Că dacă au furat lucrurile și bunurile din clinică, la faliment, se vor împărți bunurile clinicii.

Ce s-a mai întâmplat. Au fost două bănci unde noi am fost garanți, eu și Oana. Și cele două bănci nu au fost băgate la masa credală. Și atunci, ele au venit pe casa Oanei.

În octombrie, Vasile Siriac, cel care avea clădirea unde funcționa clinica One Life, a luat toate bunurile de acolo. Fără un act. Deși ar fi trebuit să fie lichidatorul, executorul de față. El spune că a avut, dar nu e așa. El câștigase în instanță, că nu-i mai plătisem chiria. Administratoirul judiciar nu a plătit. Chiria nu era plătită de trei luni. El a anulat contractul, dar nu a avut și decizie de evacuare”, a povestit soțul Oanei Zăvoranu.

(NU RATA: Alex Ashraf face dezvăluirea: Oana Zăvoranu i-a dat daună totală! I-a vândut Porsche-ul cu tot cu 300.000 € ascunși sub scaun!)

Rolex și 5.000 de la Mercedes!

Alex Ashraf povestește cum Horia Vlădescu și-a ”tras” 5.000 de euro scurt, de la un Mercedes luat în leasing de Oana și soțul ei, dar cu un avans cash. Mi mult, cum managerul a ”plâns” după un Rolex, pe care avea să-l achiziționeze cu intervenție.

”Pe 29 ianuarie, Horia și-a luat Rolex-ul, Nițu încă era în firmă. În februarie, noi am vrut un Mercedes. Am zis că dăm un avans de 25.000 de euro și restul băgăm pe leasing. Să aflu că, de fapt, nu a fost dat avansul nostru cash, ci a fost dat din firmă. Am acte. 5.000 de euro erau trași iar pe dreapta, adică el a știut să ia din orice combinație. Noi ne-am luat Mercedesul, el și-a mai tras 5.000 de euro”, a povestit Alex, și a urmat episodul Rolex, unul savuros.

”Horia a venit la Oana și a întrebat-o dacă poate să-l ajute. Am mers la Marriott, că noi am mai luat de acolo, oamenii de acolo mă știau. Și Eli și-a luat un ceas de 18.000 de euro. Din ce țin eu minte, în drum spre Marriott, eu eram cu Porsche-ul, Horia, cu Mercedesul pe care-l achiziționase, că-și luase și el Mercedes. Eu, în perioada aia, abia îmi revenisem fizic după aproape un an de la operație, deși încă mai eram stângaci, dar la greutate ajunsesem de la 55 la 83-84 de kg, și am dat să parchez la Marriott în față și știi cum e acolo în față la LV, sunt jaloane, mă dau jos din mașină, dau popica la o parte și, în momentul ăla, a venit unul cu un BMW și a intrat cu mașina în piciorul meu. Porsche-ul era deschis. A ieșit o altercație, au înjurat-o pe Oana, am văzut negru în fața ochilor și am ajuns la Poliție. Concluzia care e? Noi am fost la Marriott cu Horia și a cumpărat de pe una dintre firmele lui făcute, Oana are factura, un ceas”, spune Alex.

Iar Oana completează: ”Ei aveau jongleriile lor. Când făceau o sumă pe o firmă, ca să nu plătească TVA-ul, strămutau suma pe o alta!”

”Dar eu de ce v-am spus de bătaia de la Mariotte, pentru că Horia era atât de prietenos cu noi, că Oana făcea live, că nu a văzut altercația, a văzut spre final… Dar Horică știa cât de agresiv pot fi eu și de aia el încercase, cât de cât, pentru că eu am un filmuleț în care-l bat și pe el, și pe Nițu. În 2019. Atunci când o pupau pe Oana în ureche, când eu am plecat de acasă… A fost o bătaie între noi…”, povestește Alex Ashraf.

Adevărul despre curentul furat la clinica One Life

Chiar CANCAN.RO a relatat, la acea vreme, că la clinica One Life se fură current! Iar cea incrimibată a fost Oana Zăvoranu. Situația se schimbă, se pare, cu 180 de grade, după ce Alex Ashraf face dezvăluirea halucinantă.

”Apare mare tam-tam în CANCAN, a venit Poliția acolo, că se fură curent. Eu i-am zis angajatei, `hai repede să le facem poză ăstora care au venit aici, inclusiv lui Horia`. Că el stătea de vorbă cu cei de la Enel. Vin ăștia de la Enel și spun că au o sesizare că, din strada Zării nr. 19, se fură curent. Horia zice: `Aoleu, Țiți, ce se întâmplă, doamne, nenorocitul de Furtună`, că era mașina lui vizavi. Zice: uite, a apărut și-n CANCAN că furăm curent de la clinică. Eu zic: Bă, Horia, cine să fure curent de la clinică? Tu ești nebun? Da, el vă dă pozele, fără el… Pozele adevărate sunt și cu el, doar că el s-a tăiat din imagine. Noi avem pozele așa cum au fost făcute! Avem dovada că el a fost în spatele sesizării.

Ce-au făcut nenorociții? În noiembrie 2020, el era în clinică. A făcut o sesizare, el, în septembrie, era la noi acasă, cu Covid, că se fură curent de acolo”, a dezvăluit Alex.

Iar Oana a venit cu o completare: ”Pe un grup de whatsapp, el își adusese și o fină să lucreze într-unul dintre punctele noastre de Covid din Drumul Taberei. A zis că e departe de casă, dacă putem s-o aducem să lucreze în clinică. Această Mădălina Tudose face o sesizare în noiembrie 2020, către Enel, că în clinica Oanei Zăvoranu se fură curent.

Deci, ei în clinică fiind, voiau să bombardeze clinica, să vină Poliția, să facă dosar penal.

Pe grupul ăsta de whatsapp, erau mai multe persoane care fuseseră luate de Horia cu mult înainte. Și ne zice o tipă: Oana, îmi pare rău că am plecat de la voi, m-a prostit Horia, am rămas și fără jobul de la voi, aici lucrez de 3-4 luni, nu mă plătește. Vreau să-ți arăt ceva pe grupul nostru de whatsapp. Mădălina Tudose v-a făcut plângere la Enel, prima oară, în noiembrie 2020. Nu a venit nimeni, a revenit cu o altă sesizare, în aprilie 2021, vine Poliția, cheamă CANCAN! Deci, gândiți-vă de cât timp plănuia Horia să închidă clinica!

A venit Poliția, el dădea vina pe Furtună. Eu am făcut o notificare să vină Poliția. Ăia, cotrobăind pe acolo prin țevi, au găsit o conductă care, întra-adevăr, fura curent. Și-i zic lui Alex: cum furăm noi curent fără să știm? Și găsește Alex o înregistrare pe care i-am făcut-o lui Siriac, care povestește cum el, fiind securist, a luat clădirea!”

Într-adevăr, există acea înregistrare, în care Siriac povestește totul!

Alex Ashraf preia, apoi, frâiele dezvăluirilor. ”Deci Siriac știa de acest cablu. Că spune că el a băgat cu mâna lui, el a tăiat…curentul este băgat acolo din 96. Horia nu a știut că am înregistrarea, nici eu nu știam atunci. Eu am început să înregistrez pe toată lumea, din momentul când mă fura Furtună. Am avut un telefon acasă, un Samsung, în care îl aveam înregistrat pe Furtună când am ajuns la o discuție cu el și i-am spus: Bă, Bogdan, nu e frumos ce ai făcut și el zice: Oana, Alex, am crezut că aveți 60 de milioane de euro, că așa a zis Oana la tv, și un milion de euro nu-l simțiți.

Eu presupun că Furtună a venit în acea zi cu Enelul, anunțat de Horia. Cei doi erau mână în mână, pentru că în noiembrie 2020, când au făcut prima sesizare, Horia s-a dus cu niște acte de la noi din clinică la Furtună să-i spună să ne dea nouă banii.

Iar în martie, când avocatul nostru a plecat în Maldive, noi ne-am dus să-i facem dosar penal lui Furtună, pentru că voia Horia Vlădescu să scape de Furtună, pentru că și Furtună voia, probabil, să se bage. Horia ne-a dus la un avocat care ne-a făcut problema cu DNA-ul, ca să înțelegeți ce cloacă era acolo.

Horia cu Furtună erau prieteni dinainte, după aia să aflăm că Horia e prieten și cu Țârdea, asociatul lui Furtună, și cu avocatul care a băgat-o pe Oana la DNA. Deci, toată cloaca asta și cu Siriac…

De aia zic, în aprilie, când a venit Poliția și ne-a zis lucrurile astea, că noi furăm, iar noi avem poza originală, Horia era acolo. Adică, tu o pui pe fină-ta să anunțe că noi furăm!”, dezvăluie Alex.

(AFLĂ AICI: A ”lovit” cu amanta de două ori! Dezvăluiri suculente făcute de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf: cum și-a dat soțul afară din casă cu Poliția și bodyguarzii! Turnat ”Queridei” cu microfoane în casă și mașină)

Haine pe ”spatele” Biancăi Drăgușanu cu reducere 50%!

Un alt episod spumos ar fi fost atunci când Horia Vlădescu și soția lui au pus ochii pe site-ul Biancăi Drăgușanu, care vindea haine de lux la jumătate de preț! Dar intrarea se voia a fi făcută prin Oana Zăvoranu.

”Oana cu Elisabeta făcuseră comenzi de un miliard fiecare. Mie trei perechi de încălțări, lui Horia cinci perechi de adidași, tricouri și altele…

I-am spus Oanei: bă, de unde au ăștia bani? Băi, Oana, vezi că Bianca Drăgușanu are 50% de la B-Mall. Un site cu haine de lux la jumătate de preț. Și-i zice Eli Oanei: vorbim noi cu omul ăsta și, dacă te aude Bianca Drăgușanu, îți dă și ție tot 50. Elișor, care avea până atunci haine de la second și, dintr-o dată, vrea haine de firmă, de la B-Mall.

În ziua aia au venit la noi acasă. N-am pus la discuții, uite, că am vorbit cu ăla de la B-Mall. Pe mine nu mă interesa, că erau treburi de femei, dar m-a trezit discuția”, încheie dezvăluirile Alex Ashraf.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.