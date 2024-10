Alex Ashraf a înșelat-o pe Oana Zăvoranu după un pariu pe patru roți! ”Îl prostim să se combine cu asta!” ”Querida” și soțul ei fac mega-dezvăluiri în premieră – EPISODUL 1

Faliment! Este sentința judecătorească primită de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, zilele trecute, în legătură cu clinica medicală One Life, deschisă de cei doi în urmă cu mulți ani, dar care, ulterior, a fost pusă pe butuci! De cine? Veți afla, imediat, dezvăluiri chiar de la patronii care, acum, nu mai au nimic de pierdut. CANCAN.RO vă va prezenta câteva episoade de-a dreptul uluitoare! Cum a început să se ridice clinica medicală cu un milion de euro, bani moșteniți de Oana de la mama ei, cum Alex Ashraf a căzut în patima păcănelelor, mai mult, cum, de la un pariu, a fost dat afară din casă de Oana Zăvoranu pentru că-și găsise amantă. Veți mai afla cum a fost implicat chiar Alex Bodi în toată afacerea, cum au dispărut banii din plicuri, la ziua ”Queridei”, cum s-au plantat microfoane în locuința unde Alex și Oana își trăiau iubirea, atunci, ”sufocată” de neîncrederea ”spaimei influencerițelor”. Și multe alte veți afla în premieră!

Moștenirea Oanei Zăvoranu a fost de două milioane de euro. Nici mai mult, nici mai puțin. Atât a luat de la mama sa, Marioara, dar și aici e o poveste spumoasă, pe care o veți ”lectura” cât de curând. Pe scurt, Marioara Zăvoranu și miliardarul Dan Petrescu, decedat, alături de toată familia într-un accident aviatic acum trei ani, aveau afacerea împreună. Mama Oanei s-a stins, iar moștenirea ar fi trebuit să însumeze vreo 60 de milioane de euro. Doar că de la Dan Petrescu nu s-au putut ”smulge” decât două milioane de euro. Buni și ăia! Ce a făcut Oana cu banii?

(CITEȘTE ȘI: Cum voiau s-o ”mătrășească” pe Oana Zăvoranu! Discuții EXPLOZIVE între Furtună, Țârdea și Ionuț Călin, înregistrate de DNA, în dosarul de șantaj: ”15.000 la niște băieți, scaun cu rotile și…”)

Casă renovată, pentru care a plătit nu mai puțin de 500.000 de euro, iar în cele șase luni a locuit, alături de Alex Ashraf, soțul ei, la Marriott, unde s-a mai dus o căruță de bani. Dar ideea genială avea să-i surâdă Oanei: o clinică medicală cum nu s-a mai văzut. Un milion de euro a băgat în ea și i-a ieșit! Pentru o scurtă perioadă de timp, însă. Problemele au început să apară. Managerul Bogdan Furtună era demis în 2018, iar Oana Zăvoranu s-a reorientat. Un alt manager care să-i ”lustruiască” One Life, clinica în care și-a pus toate speranțele. Și acum începe mega-povestea, pe care aproape că nu-ți vine s-o crezi. E despre clinică, despre relansarea ei, dar aici vine momentul în care Alex se prinde la un pariu, unul, zice el, trucat. Și calcă strâmb. E fabulos totul!

De la sprâncene tatuate a plecat totul pentru Oana Zăvoranu!

Alex Ashaf dă startul. ”În 2017, aveam deja clinica, Oana a ajuns printr-o cunoștința la Elisabeta Vlădescu, pentru a-și tatua sprâncenele. Să-și șteargă tatuajele de la sprâncene. Așa am ajuns să-l cunoaștem pe Horia Vlădescu. M-a sunat pe mine Oana să vin să-i cunosc soțul Elisabetei, deși noi, în perioada respectivă, am evitat astea. Am vrut să stăm liniștiți, după ce s-întâmplat cu averea Marioarei Zăvoranu. Am fost liniștiți până când i-am cunoscut pe acești soți Vlădescu și familia Nițu. Pe Horia l-am cunoscut la salonul de tatuaj al nevesti-sii, după ce m-a chemat Oana”, spune Alex.

Imediat, intervine Oana Zăvoranu: ”Domnul Horia Vlădescu avea următoarea slujbă: aproviziona salonul de tatuaj al Elisabetei cu tuș!”

Revine, însă, Alex: ”Din momentul când i-am cunoscut pe acești indivizi, a început, cât de cât, să se lege o prietenie, deși eu nu i-am acceptat din prima.

Dar, cum îi vezi zilnic… Alexandru Nițu era uberist, iar Elvira Nițu era recepționeră la Elisabeta Vlădescu. Ei aveau un salon de tatuaje 2 pe 2, la ei acasă.

Prietenia cu aceste persoane în ce consta: ieșeam în oraș, la mese, la astea… Bineînțeles, la început plăteau și eu, ca să arate că au bani, după care au început cu `noi ieșim pe la biroul nostru`. Oana nu știa care e biroul lor. Eu știam, că am fost invitat de ei la o tombolă în Palace, la un cazinou, unde a ieșit cu scandal, că Elisabeta s-a luat la ceartă cu angajații de la cazinou, că nu câștigase, și paza ne-a scos pe toți afară.

Eu, până să-i cunosc, nu am intrat niciodată în cazinou. Acest birou al lor era cazinoul. Ei jucau la păcănele sume modice, nu pot să zic mari. Au fost și pe la tombole și au câștigat, dar au băgat banii înapoi!”

Alex Ashraf, ”sustras” de lângă Oana Zăvoranu

Alex are o țintă, ca și Oana, de altfel: Horia. ”Când l-am cunoscut, Vlădescu avea un Audi A1 vechi, iar Elisabeta un BMW Seria 7, tot vechi, 2010, cred. Acum, că ei au mințit și au spus că au vândut mașina cu 35.000 de euro e treaba lor. Dar au reușit să cumpere un Mercedes, când am cunoscut-o noi, când a intrat în clinică”, spune soțul Oanei.

Iar Querida nu se poate abține: ”Ei tot timpul au evitat să ne cheme în casa lor. La noi e ceva natural… Dar ei, nechemându-ne niciodată, au simțit nevoia să explice că la ei e mai sărăcăcios, că e maică-sa, care de șapte ani stă la pat, miroase urât și, la ce lux avem noi în casă, le e rușine și de asta nu ne cheamă”.

Alex vrea să-și ducă ideea până la capăt. ”În perioada respectivă, ei nu aveau haine de lux, absolut nimic. În afară de mașină, nu aveau altceva. Și că trăiau într-o zonă unde așteptau ca să intre în poseria unei moșteniri a Elisabetei Vlădescu”, spune el, dar Oana intervine, din nou: ”Deci venitul lor era din sprâncene, iar el activa pe post de servitor!”

”După ce ne-am împrietenit, ei au început să spună: Oana, tu nu prea ieși în oraș, nu prea ai chef, uite, noi mergem diseară la birou, dacă vrei să-l lași și pe Alex. Am mers la cazinou, după scandalul de la AFI s-au mutat la Băneasa. Unde, spuneau amândoi, că aici e mai ok, sunt oameni cu bani, cu bun simț, nu există scandal, plus că era și `unchiul`, care mergea zilnic acolo. Acel `Uncle`, Victor Ilașcu. Am ajuns și eu acolo, prima zi am băgat 500 de lei, am luat 7.000 de lei. Nu eram jucător, nu știam cu ce se mănâncă… La aparate, păcănele, nu ruletă sau altceva. Eu eram cu pokerul, dar la masă, 100 de euro, câștigam, nu câștigam, eram pe relax. Am fost o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, începuse să mă prindă. Pentru că e ca drogul. Și-mi dădea și aparatul. Apoi, a început aparatul să nu-mi mai dea. Au început nervii, ei îmi spuneau, lasă, scoate-te cu cardul de pe firmă. Îmi spuneau mie cum să scot banii de pe firmă. Vorbim de anul 2018. Ei nu erau atunci în firmă, ei au apărut în 2019. Eu neștiind că, dacă scot cu cardul firmei, nu e ok. Abia de curând am aflat de la un contabil, care a știut ce să-mi spună”, continuă dezvăluirea Alex Ashraf.

(NU RATA: Ce cadouri și-au făcut Oana Zăvoranu și Alex Ashraf? 3.000 € și surpriza vine acum! Au sărbătorit 11 ani de când i-a dat Queridei primul sărut)

Alex Ashraf s-a combinat cu tipa care spărgea banii la cazinou!

Și acum vine bomba! Tipa care avea să producă taifunul în cuibușorul de nebunii al Oanei și al lui Alex! Fără emoție, soțul Queridei face dezvăluirea. ”În perioada aia, era o tipă care juca foarte mulți bani la cazinou. Și ei tot îmi spuneau: `bă, o vezi pe asta? Uite, cine se dă la ea e șmecher… Cine o … pe asta e șmecher` și, uite așa, dintr-un pariu, parcă pe patru roți de mașină, nu mai știu, nu era important, am ajuns să mă combin cu ea. Dar cum am ajuns să mă combin cu ea? Ei tot o aduceau la restaurant, ba la club… Elisabeta făcea mișto de persoana asta, cu care m-a prins chiar CANCAN. Ea fusese clienta lor la sprâncene. Deci ei racolează. Și au găsit punctul sensibil: `băi, cum putem să destrămăm noi familia asta? Îi băgăm lui Alex o femeie, îl prostim să se combine cu o fată, l-am prins că la cazinou s-a lipit de o tipă, el își face treaba lui, îl ținem ocupat, e sub supraveghere…`

Horia a fost cu mine la masaje erotice. Asta eu nu consider înșelat. Deci Horia știa că eu nu înșel. Se făceau șapte ani de când eram cu Oana. În care eu nu am călcat strâmb vreodată. Iar Horia s-a tot gândit cum să facă să ne destrame. Păi, îl bag pe Alex pe fir cu fata asta, pun pariu cu el că …așa e între băieți. Dar el ce-a făcut? A văzut că m-am atașat de ea și a tot încercat să-mi spună: vezi că o duc eu pe Oana la filmări, tu du-te și te vezi cu femeia, că e liberă. Că tipa se împrietenise cu Horia și cu Elisabeta. Nimeni nu știa ce se întâmplă, doar Horia și Elisabeta. Horia mă întreba mereu dacă m-am văzut cu aia, îmi spunea apoi, `bravo, bravo… hai, că o țin eu pe Oana de vorbă, o mai scot eu cu Elisabeta prin restaurant, stai tu pe acolo liniștit.` După care a început nebunia”, povestește Alex.

Și… ”Horia s-a dus la Oana și i-a dat totul pe goarnă. A așteptat o perioadă. El ce a făcut? S-a certat cu mine înainte, apoi a dus-o pe Oana la el acasă, de la filmări”, a încheiat, deocamdată, Alex. Ce s-a întâmplat apoi? Stați pe CANCAN.RO, pentru că e FABULOS! Vine continuare și chiar nu e de ratat!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.