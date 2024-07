Bunurile Oanei Zăvoranu și ale lui Alex Ashraf, făcute zob, într-un depozit! E mega-scandal, iar CANCAN.RO are imagini BOMBĂ!

Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf, sunt foc și pară, după ce și-au văzut bunurile din clinica One Life, băgată în insolvență, distruse. Iar povestea este, de-a dreptul, halucinantă. Și a început odată cu scandalul în care cei doi au fost implicați, scandal care se duce și acum, prin sălile de judecată. Într-un depozit din Chitila zac obiectele pe care cei doi au vrut să le ridice, doar că au rămas mască atunci când au văzut în ce stare se află. CANCAN.RO are imaginile uluitoare, dar și declarația furibundă a Queridei. Totul, în exclusivitate.

Alex Ashraf și-a pus mâna la ochi când a văzut halul în care au ajuns bunurile care, odată, ”luminau” clinica One Life! A transpirat instant și a devenit un car de nervi. ”Incredibil! Nu pot să cred ce văd! Sunt distruse toate, chem Poliția”, au fost cuvintele lui Alex, pentru CANCAN.RO.

Imaginile dezastrului la a treia încercare

Este pestru a treia oară când Alex Ashraf și Oana Zăvoranu încearcă să-și recupereze bunurile care i-au fost luate din clinică și depozitate în acel loc din Chitila. ”Am plătit camionul, oamenii care să încarce, totul… Dar, de fiecare dată, proprietarul a fost de negăsit. Nu am putut intra. Acum este a treia oară când încercăm, și acum am avut probleme”, a mai spus Alex.

De altfel, imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă spun totul! Bunurile, făcute zob, sunt aliniate într-o încăpere în care praful și dezordinea sunt cele care dau comanda.

Oana Zăvoranu i-a făcut praf pe toți

Imediat, Oana Zăvoranu avea să-i ”mitralieze” pe toți cei care au contribuit la decăderea clinicii pe care ea și Alex au ridicat-o din temelii.

”Pe baza unul act fals, mi s-a băgat clinica în insolvență. Și au venit niște doamne de la insolvență. Care nu au ținut cont de actul nostru, deși noi am făcut plângere la Poliție. Ele, bineînțeles, nu au plătit chiria vreo două luni acestui proprietar al clădirii, că noi am închiriat clădirea în care am dat drumul la clinică.

Iar bunurile noastre, după ce s-a pus lacătul pe clinică, au fost furate, este furt calificat, de proprietarul clădirii și duse abuziv într-un depozit. Păi cum să vină proprietarul și să ia absolut tot din apartament? Ți le fură și ți le duce în Chitila, într-un depozit?!

Ce au făcut acele doamne care ar fi trebuit să aibă grijă de bunurile noastre și de clinică, pentru că ele se ocupau de insolvența noastră, erau administratori judiciari? Noi nu am mai avut voie atunci să facem nimic.

Iar bunurile acelea ar fi trebuit să rămână acolo. Ele au închis clinica cu lacătul, deși clinica avea pacienți, funcționa. A venit proprietarul, care a spus că le-a sunat pe cele două doamne și le-a zis că vrea să viziteze clădirea, dacă totul este în regulă. A venit, atunci, și le-a luat cheile, le-a trimis acasă. A schimbat butucul, iar la trei luni a venit acolo și a smuls totul! Adică aparatura și tot ce era acolo. A încărcat-o și a dus-o undeva în Chitila. Unde ați văzut ce e acolo.

Noi știam ce aveam acolo, am făcut o listă. Totul costa 300.000-400.000 de euro. Tot ce era în clinică, fără RMN, fără CT. Și acum, după ce am intrat în depozit, iată ce am văzut: totul distrus! El cică le-a depozitat. Nu mai poți să recuperezi nimic de acolo. Știu de cine sunt orchestrate toate astea, de cel care mi-a băgat clinica în insolvență. El e prieten cu proprietarul. Aici e vorba de o cârdășie”, a declarat Oana Zăvoranu, pentru CANCAN.RO.

