Cum a fost pusă pe butuci clinica Oanei Zăvoranu: discuții halucinante, bani lipsă, 10.000 de lei pe zi! ”I-am ars!” Tratament de Covid sub păturică, în casa ”Queridei”!

CANCAN.RO prezintă, acum, povestea banilor de la One Life, clinica ridicată în anul 2017 de Oana Zăvoranu, care l-a avut alături pe soțul ei, Alex Ashraf. Clinica medicală pe care scrie, în acest moment, FALIMENT. Cum s-a ajuns aici? Cei doi foști patroni au o poveste halucinantă, care se leagă de un personaj căruia cu greu îi pronunță numele: Horia Vlădescu.

DE ÎNCEPUT. Oana Zăvoranu găsește pe Instagramul Elisabetei, în urmă cu doi ani, urarea care avea să-i fure gândurile, să o facă să-și dea seama de întreg ansamblul care a condus la dispariția clinicii One Life. ”De ziua lui Horia, Elisabeta i-a făcut urarea: `La mulți ani, soțul meu, prietenul meu, iubitul meu, my partner în crime!` Pentru că, ulterior, vă veți putea da seama că ei, împreună, au făcut numai nenorociri.”

Înfloritoarea clinică Onel Life, a Oanei Zăvoranu, își găsea sfârșitul, după cinci ani ani în care a făcut, la un moment dat, ”miracole” financiare. Dotată cu aparatură ca la carte și beneficiind de un personal de clasă, clinica își găsise drumul către vârful piramidei din domeniul medical. Doar că cineva și-ar fi băgat coada. Oana și soțul ei, Alex, pun tunurile pe fostul manager, Horia Vlădescu, pe care-l acuză că a făcut nereguli grave, care, în final, au condus la declararea falimentului. CANCAN.RO vă prezintă mărturiile celor doi păgubiți, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, în care explică schema prin care totul s-a dus pe apa Sâmbetei. Mai mult, cei doi ”schițează” și câteva aspecte din ”era” Vlădescu, în care managerul este acuzat că s-a îmbogățit pe ”blat” și că a încercat să blocheze bunul mers al firmei pe care, la început, o condusese un alt manager, Bogdan Furtună. Avem totul, în exclusivitate.

Momentele de tatonare, cu Horia Vlădescu și Eli, soția lui

Oana Zăvoranu nu s-a orientat deloc rău atunci când, cu o parte din cele două milioane de euro, moștenirea primită după decesul mamei sale, a investit-o într-o clinică medical pe care o voia numărul 1 în Capitală. Așa că, alături de Alex Ashraf, soțul ei, a început, mărunt, dar sigur, să înalte mega-afacerea. Ea avea 99% din acțiuni, el, 1%. Pe brânci au muncit, iar rezultatele au început să apară. A venit ”divorțul” de managerul Bogdan Furtună în 2018, după un scandal care și astăzi este purtat pe holurile instanțelor. Iar pe scaunul lui avea să fie instalat Horia Vlădescu. Se întâmpla la finalul anului 2019, dar până când Oana a luat decizia, au existat momentele de tatonare, în care Horia și soția lui, Elisabeta, ar fi făcut marcaj strict pentru a-i intra în grații Oanei și soțului ei (Vezi AICI detaliile). Nu mai puțin de doi ani i-au trebuit lui Horia să se facă plăcut de femeia care urma să-i predea cheile clinicii, să se ocupe de ea.

În fine, după ce i-a captat ”Queridei” maxima atenție și i-a insuflat aerul încrederii, Horia a fost ”înscăunat”. Manager și director general și, imediat, și-a ”tras” adjunct, un apropiat al său, Alexandru Nițu, la pachet cu soția lui.

Noul manager și-a intrat în rol: ”L-am văzut ca pe un salvator!”

Așa cum am menționat într-un articol precedent, Alex Ashraf a plecat de acasă la finalul anului 2019, după un scandal instrumentat (Vezi AICI detaliile), moment în care Vlădescu s-a autopropus pentru a conduce clinica. ”Dar eu mă pricep, nu se poate ce ți-a făcut Alex, aș putea să am eu grijă de clinică! Eu, în degringolada aia, l-am văzut salvator. Și în decembrie 2019 l-am băgat în clinică. Și a venit cu prima propunere, că trebuie găsită o variantă legală, că n-o să mă asulte angajații”, a povestit Oana.

Imediat, Vlădescu a intrat în rol. ”Trecem de 2019, îl instalez în clinică, el îmi spune mie: Oana, pentru că-i foarte mult volumul în clinică și nu vreau să-ți înșel așteptările și vreau ca totul să meargă extraordinar, iar ca această clinică să înflorească, vreau să aduc un om lângă mine să mă ajute, iar cel mai bun este Alexandru Nițu, pentru că noi suntem ca o familie. Este un tip muncitor, va trage cu clinica. Și m-a convins să-l aduc casier, știi, el, manager și director general al clinicii, Nițu, casier și director general adjunct”, a continuat Zăvoranca.

Un prim episod s-a derulat la scurt timp după ce Alex a fost ”izolat”. ”În 2019, când m-au dat afară, ei aveau totul pregătit. Erau ca la carte. Cred că nu au dormit nopți întregi, să vadă cum ne fac pe noi de bani. Cum făcea el: cumpăra pe One Life combinezoane, măști, siringi, mănuși, teste covid și le vindea prin … toate firmele lui. Am documente că le vindea pe eMag. În perioada când nimeni nu găsea spirt.

S-a dus la Oana și i-a spus că eu am devalizat clinica cu 100.000 euro, că am luat bani din firmă, a arătat niște acte, dar erau banii pe care eu i-am scos cu el, i-am și spus. Îi arăta Oanei teancul de bani pe care l-a scos de la bancă. Până și paginile au fost falsificate, ca să creadă Oana tot ce voia el. Eu i-am spus Oanei o vorbă, atunci când am fost scos din casă cu bodyguarzii și Poliția: Oana, ăștia doi din spatele tău, care îmi râd mie în față, o să te distrugă și o să te facă mai rău decât au făcut-o vrăjitoarele. Astea au fost cuvintele care mi-au rămas în minte. Pentru că eu când m-am combinat cu Oana lupta mea a fost cu cei din jurul ei. Am dat pe toată lumea la o parte ca să nu o mai fure nimeni”, a povestit Alex Ashraf.

Pandemia, oaza de fericire precum ”febra aurului” la americani

Pandemia începută în 2020 avea să fie, după cum Oana spune, norocul lui Horia Vlădescu. ”El a mirosit oportunitatea de făcut lovele pe lângă RMN și CT. Și vine și ne spune că ar trebui să facem vreo câteva puncte de testare covid, pentru că are el niște informații de pe piață că urmează să bage testările obligatoriu. În sensul ăsta, zice că a antamat deja niște spații și ar fi bine să ne mărim prin tot Bucureștiul, să vedem și prin Berceni dacă e ceva, și pe Drumul Taberei, să ne luăm un locșor ca One Life să fie… El tot o băga că e și copiluil lui clinica și îmi tot spunea să stau liniștită, că el nu vine aici pentru bani, că și-a făcut un salariu minim de 3.000 de lei, că el cu Eli mă iubesc, că nu știu ce… Că eu îl mai întrebam cum se descurcă, el îmi spunea că e ultimul lucru care-i interesează pe ei, banii”, zice Oana.

Iar la partea cu Covidul, Horia Vlădescu avea să dea marile lovituri, după cum afirmă Alex Ashraf și Oana Zăvoranu. Soțul ”Queridei” a povestit câteva episoade în care-l ”zugrăvește” într-o nuanță deloc de invidiat pe Vlădescu.

”La finalul lui 2020, Horia vine la Oana și-i spune: îi avem pe ăștia, ne iau 245 de lei la testare. Fii atentă, că fratele lui Nițu deschide un laborator acum, până în ianuarie, care o să ne ia 165 de lei pe testare Covid și noi putem să punem 245, scădem să rupem piața. Și clinica triumfă, copilul crește…

După care a zis: băi, Oana, nu mai câștigăm 95 de lei, câștigăm 85, dar avem flux mai mare. Și oamenii vin, pentru că rupem piața. Noi eram la război cu o altă clinică, ne băteam care-i pe primul loc. Având cinci puncte de lucru plus Cotroceniul, eram destul de vizibili în oraș pe testări Covid. Și îi zic OK.

Atunci s-a întâmplat, în ianuarie, faza cu Nițu, noi deja eram în contract de colaborare cu acest laborator CAO, unde era fratele lui Nițu asociat și un avocat, și când am văzut că e 165, da, mă, e rentabil. Nu numai pentru noi, ca firmă, dar pentru pacientul care vine, că mie nu-mi place să jecmănesc oamenii, că știam că aveam flux mare. 800 de persoane pe zi. Adică se făceau bani mulți. Deși Horia spunea tot timpul că nu există bani”, mai spune Alex Ashraf.

Alex Ashaf a intrat în sistem: ”Sunt bani lipsă!”

După ce a revenit lângă Oana, Alex a început să intre în sistem, fără știrea lui Horia. Și avea să descopere, după cum a declarant pentru CANCAN.RO, mari nereguli. ”Erau laboratoarele pe care le deschisese, că începuse covidul. Eu i-am spus, atunci Oanei, în iunie, vezi că sunt niște bani lipsă în firmă, 200.000 de lei, la un laborator de testare. Oana încerca atunci să ne împrietenească pe mine și cu Horia, și cu Eli. Eu i-am zis Oanei că o să-l dovedesc pe Vlădescu, așa cum i l-am dovedit pe Furtună. O să-ți dovedesc cum te-au furat Vlădescu și Elisabeta și ce ți-au făcut până acum”, a spus Alex.

Oana Zăvoranu nu bagă mâna în foc, dar este tentată să creadă că Horia Vlădescu a jucat teatru într-o perioadă când Covid-ul era în floare. Concret, fiind infectat cu coronavirus, s-a mutat acasă la Oana și Alex. ”În acest răstimp, nu știu dacă făcând parte din teatrul lor de racolare și de creare de siguranță, Elisabeta l-a dat afară pe Horia, sub pretextul că el are Covid și ea nu vrea să se îmbolnăvească mama ei. Și a rămas Horică pe stradă. Cine să-l ia în 2020, având Covid? Noi. Și l-am ținut pe mâncare, pe de toate, la noi acasă.

În septembrie era la noi acasă. Și el se plângea cât este de greu cu Eli, care e o fată pe care o iubește, dar e temperamentală, așa, și el e cumva rănit… Că, acum, când e bolnav și are nevoie mai mult de ea, o pune pe mama ei înaintea lui și că, astfel, ce oameni minunați suntem noi că l-am primit în casa noastră. Eu o sunam pe ea și îi spuneam că-i e dor lui Horea de ea, să treacă să-l vadă, că e de trei săptămâni acolo, ea îmi spunea nu, că să-l ținem noi, să ne spălăm pe cap cu el, până nu e bine sănătos ea nu-l primește acasă”, a povestit Oana Zăvoranu.

I-a trezit discuția cu Bodi

Episodul Alex Bodi, relatat de CANCAN.RO (Vezi AICI detaliile), a fost de bun augur pentru Oana și Alex. S-au convins atunci că ar exista mari nereguli în firmă, iar Horia Vlădescu, principalul vinovat. ”După discuția cu Bodi, noi ne-am apucat de verificări și, undeva prin martie, Horia știa deja toate de la Bodi, ne cheamă Horia la clinică pe amândoi…”, spune Alex, iar Oana intervine.

”Dar ne răciserăm cumva, că ne spusese Bodi că ciordește, el fusese pus în gardă de Bodi, vezi că ăștia te dau afară, așa că el își schimbase atitudinea și a zis cum să găsească soluția ca banii pe care i-a furat de la noi să ni-i pună nouă în cârcă…Asa că hai să-i chem să…”, iar continuarea este redată de Alex.

”Noi nu știam că el fura atât de mult! Sincer, eu mă gândeam la un 10.000 de euro pe lună. Dar el lua undeva la 100.000 de euro. Dar la clinică se făceau 300.000 și el lua 100.000”, spune Alex.

Așa că Horia Vlădescu i-a chemat și le-a pus în față un maldăr de acte, pe care cei doi să le semneze. ”În martie, când Nițu era dat afară, când își trăsese banii de pe Mercedes, când își luase Rolex, când știa deja mai multe de la Bodi, Horia ne cheamă de urgență la clinică. Și zice: Oana, Alex, avem de urgență de semnat niște dispoziții de plată pe 2020, pentru că vine ANAF-ul peste noi și ne închide”, spune Oana.

Alex a intervenit, atunci. ”Eu nu semnez nimic! Eu pe 2020 nu am fost în firmă. Horia zice: Alex, te rog eu, că salvăm clinica, nu e de joacă. Și am întrebat: eu, când am renunțat la acțiunea mea, când m-a dat Oana afară… Eu n-am știut că, de fapt, mai sunt acționar în firmă. Îmi zice că trebuie să salvăm clinica, că intră Oana în belele, și zic: bine, mă, hai să semnăm. Mi-a adus un malder de documente, pe fiecare lună, din 2020 până în 2021, martie. El mi-a zis unde se semnează, eu nu am semnat, că înainte semnam direct la contabilitate, acolo mă duceam.

În momentul în care ne-am pus la masă în biroul lui, toți angajații au fost dați afară, nu au fost lăsați să stea în timp ce noi semnam. Îmi dă mie o hârtie, zice, Alex, la fiecare lună unde vezi că scrie Ashraf, semnezi acolo. Zic OK. Și mă uit pe una, scrie 10.000. A doua, 10.000. Și văd că e în fiecare zi. Adică, eu am de semnat 365 de documente. El mi-a dat mie dispoziții de plată pe fiecare zi, din anul 2020. Maximul de cash pe care ai dreptul să-l scoți din firmă. 10.000 de lei pe zi eu, 10.000, Oana. Zic: mă, tati, de unde atâția bani cash? Mie mi-a venit în minte că nu sunt bani luați de mine, dar nu m-am gândit în secunda doi că nu trebuie să semnez. Și zic: pe 2020 semnez, pe 2021 nu semnez, pentru că încă nu s-a făcut bilanțul, nu s-a făcut balanța… Deci, nu semnez nimic. Am semnat amândoi hârtiile pe 2020, câte 10.000 de lei pe zi, adică ăștia erau toți banii pe care Horia i-a scos din firmă.

Eu, în momentul de față, am de plătit 900.000 de euro la ANAF, iar Oana, 300.000, din banii scoși din firmă! Adică, impozitul pe profit. Eu am 1%, Oana, 99%! Deci eu am ieșit cu mai mult decât majoritarul! El ne-a pus să semnăm acte până în decembrie, dar nu am semnat. În luna martie, am făcut 15 miliarde. Pe hârtie. Adică 300.000 de euro. El ne-a pus să semnăm documente în alb”, a povestit, plin de mânie, Alex Ashraf.

”Noi nu știam la acel moment că ei ne-au luat și contabila!”, a completat paleta coloristică Oana Zăvoranu.

Alex este de părere că totul a fost făcut pentru a-l incrimina pe el, să-l rupă, definitive, de Oana Zăvoranu. ”Ei au făcut asta ca să mă incrimineze pe mine, să-mi dea mie în cap, ca Oana să înțeleagă că, uite, bă, Alex ce a făcut în firmă! Să renunțe odată Oana la mine”, a încheiat soțul Oanei Zăvoranu.

Discuție halucinantă Alex Ashraf – Horia Vlădescu: ”I-am ars!”

Alex Ashraf a povestit discuția care te lasă fără respirație pe care a avut-o cu Horia Vlădescu. Despre bani veniți de…nicăieri! ”În 2021, februarie, îi spun Oanei: am făcut socoteala, nu ies două miliarde. Ce se întâmplă? Este o firmă cu care am colaborat până în 2021, unde testările erau parcă 350 de lei, dar din care 245 erau la laborator. Nu-mi ieșeau la socoteală două miliarde. Noi aveam lipsă banii ăștia. Oana mi-a zis că eu sunt cu calculele, să-l întreb pe Horia.

La secundă, îl chem pe Horia acasă. Vine și îl întreb: ce-i cu banii ăștia. Și el mi-a răspuns: sunt ei proști, i-am ars. I-am zis: Mă, Horia, e vorba de clinica One Life… El: păi dacă nu ne-au trimis factura, nu avem ce să plătim, i-am ars! Ar trebui să verifice cei de la German Met, că există probabil o factură pe care a măsluit-o Horia. Banii ăia nu au fost în clinică cash”, a povestit Alex.

Oana Zăvoranu vede tot adevărul: cum lucra Horia Vlădescu

Oana Zăvoranu și-a amintit momentul în care a realizat că ar fi furată grav! Atunci când a văzut sumele de bani care ieșeau din firmă către un laborator.

”Când văd că pe săptămână ies 7-800 de milioane către un laborator. Era, undeva, după ziua mea. E momentul care îmi confirmă că ăsta fură la greu. Ii spun că noi suntem clinică de imagistică sau de testare Covid? Pentru că m-am dus la clinică și am găsit o mizerie de nedescris, la cabina de probă nu exista perdea. I-am zis: băi, Horia, văd că tu ai alte preocupări! Tu ai preocuparea de a vira către un laborator de testare Covid câte 700 de milioane pe săptămână, fără acordul meu. Nu știu dacă te-ai îngrijit, dacă avem substanță de contrast, că la RMN și la CT nu văd nimic. Îți dai sdeama ce lovele trăgea el de la Covid?

Și îi spun să nu mai scoată bani din clinică, pentru Covid, fără acordul meu. El mi-a spus că ne ține în viață Covidul. I-am repetat să nu uite să nu mai scoată bani din clinică pentru laborator, pentru că el nu m-a asigurat că are plățile făcute către doctori, către CT… Și el mi-a zis: iartă-mă, nu mai fac. Cred că mai trec câteva zile și iar se scot niște sute de milioane. I-am zis, el mi-a răspuns că a trebuit, că știe el ce face și mi-a repetat de Covid, că ne ține în viață. Peste încă vreo săptămână, văd o altă plată. De data asta i-am zis: Horia, din acest moment, dacă mai faci vreo plată neautorizată, îți voi închide accesul la card. Apropo, în dosarul pe care mi l-a făcut Furtună, Horia spune că el nu a avut niciodată acces la card. Eu vin cu dovada când spun că nu mai face o plată, iar el promite. Eu am cardul pe față verso cu clinica și numele Horia Vlădescu.

Și atunci a fost momentul când l-a băgat în joc pe Nițu. ”Aici, el înscenează o ceartă cu Nițu, în momentul ăla, și face ceea ce știu ei să facă mai bine, își dau mesaje că se ceartă, se înjură și Horia spune apoi: Țiți, ai avut dreptate, nu trebuie să mai lucrăm cu laboratorul ăla pentru că am făcut o prospecție în piață și, într-adevăr, putem să găsim un laborator care să ne mai păsuiască cu banii, să ne lase să plătim la un interval mai mare de timp… Mergem la un alt laborator, a zis el. El imediat s-a pliat, ca să evite să fie dat afară, a văzut că mă trezesc, înscenează discuții, mută laboratoare dintr-o parte în alta. El mi-a arătat discuții, certuri cu Nițu. Voia s-o dea pe alt laborator, dar nu a mai apucat, pentru că, nici la două săptămâni, l-am dat afară. Și s-a agățat până în ultima clipă, când m-a rugat să-l las să fie măcar consilier în clinică”, a dezvăluit Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu a aflat, cu stupoare, cât are adjunctul lui Vlădescu: 25.000 de lei!

Cum a aflat Oana Zăvoranu că protejatul lui Vlădescu, adjuncul lui, de fapt, avea un salariu uriaș? ”Îl sun pe Horia. Am auzit eu că Nițu are 25.000 de lei salariu? El mi-a zis: Da, dar muncește. I-am zis: Nu ni-l putem permite pe Nițu. Dar acum, când îmi spui tu, îl dau afară. Și l-a dat afară în două zile.

Nițu zice, când l-am sunat să-i spun să n-o ia personal, când Horia l-a dat afară. Nu vreau s-o iei personal, efectiv, după cum bine știi, pe terasă am auzit că tu ai salariu de 25.000 de lei, zic, n-am avut niciodată un angajat care să aibă un asemenea salariu. Și i-am spus: eu n-am zis să te dea afară, am spus să-ți micșoreze. El mi-a zis: boss, stai liniștită, pentru mine este o facere de bine, pentru că mă așteaptă frate-miu la clinică și la laboratorul pe care și l-a deschis. Mă așteaptă cu brațele deschise. Deci, chiar mai bine de atât nu putea să vină. Nu fi supărată, suntem în continuare prieteni. Îi spun: Nu ești supărat că te sacrifică, totuși, Horia? Pentru binele clinicii trece peste prietenia de 20 de ani cu tine? Boss, zice, Horia așa e, nu sunt supărat pe el, rămânem, în continuare, prieteni, vom colabora pe partea de testări. Eu mă duc la frate-miu, facem și testări…”, a fost discuția dintre Oana Zăvoranu și Nițu.

Stați pe CANCAN.RO, pentru că urmează continuarea, la fel de explozivă!