A ”lovit” cu amanta de două ori! Dezvăluiri suculente făcute de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf: cum și-a dat soțul afară din casă cu Poliția și bodyguarzii! Turnat ”Queridei” cu microfoane în casă și mașină

CANCAN.RO v-a prezentat culisele amantlâcului în care a fost prins Alex Ashraf, acum, vine cu partea a doua! Veți afla cum și-a dat ”Querida” de două ori soțul afară din casă, cum și-a chemat el amanta să-l ia, dar și cum s-a utilizat echipament de înregistrare a discuțiilor lui Alex cu femeia cu care o trăda pe Oana. Avem totul în exclusivitate.

Alex Ashraf a povestit, în articolul anterior, cum i s-a băgat pe gât amanta, o femeie atractivă, mai mult, o adevărată petrecăreață în sala de jocuri de noroc. Și care nu se uita la bani (Vezi AICI detaliile). Iar de aici, viața cuplului Oana Zăvoranu – Alex Ashraf s-a sucit cu 180 de grade. Cei doi spun că totul a fost orchestrat de Horia Vlădescu și de soția lui, Elisabeta, pentru ca apoi, cei doi să-l pârască Oanei și să-i ceară să renunțe la el.

Toată regia ar fi fost pusă la cale pentru că Alex Ashraf se interesa, meticulos, de clinica One Life și ar fi observat presupusele nereguli, de regulă, financiare. Asta pentru că Oana, prinsă cu filmările din telenovela Sacrificiul, nu-și arunca vreun ochi pe actele de la One Life.

Oana Zăvoranu l-a dat afară din casă pe Alex Ashraf

Dar să-i lăsăm pe Oana și pe Alex să ducă povestea cap-coadă. ”Horia s-a dus la Oana și i-a dat totul pe goarnă. A așteptat o perioadă. El ce a făcut? S-a certat cu mine înainte, apoi a dus-o pe Oana la el acasă, de la filmări și i-a spus totul”, a început Alex.

Imediat, Oana Zăvoranu a ținut să puncteze un aspect: ”Horia mi-a zis: tu știi ce legătură am eu cu Eli, suntem un cuplu și la bine și la rău, ne cunoaștem de un timp și, stând, așa, și gândindu-ne, nu meriți ce ți se întâmplă. Mi-au spus, iar eu l-am dat afară din casă pe Alex. Cine îmi câștigase încrederea, spunându-mi la momentul ăla cât de mult mă minte Alex, că ei sunt binefăcătorii mei și protectorii mei. Eu fiind singură, luându-mi-se Alex. Se întâmpla în decebrie, 2019.

Alex pleacă de acasă, în noiembrie, începe Vlădescu să-mi spună că apare și prin CANCAN, e cu una la benzinărie, dar nu am luat decizia instantaneu să renunț la Alex, am zi că o fi, n-o fi… Dar în decembrie l-am dat afară din casă. Pleacă Alex de acasă cu bagaje și eu decid să-l dau afară și pe tatăl lui de la clinică, nu numai pe Alex. O decizie greșită, mi-am dat seama mult mai târziu. Eu, desoperită, clinica, descoperită. Moment în care vine Horia și spune: dar eu mă pricep, nu se poate ce ți-a făcut Alex, aș putea să am eu grijă de clinică! Eu, în degringolada aia, l-am văzut salvator. Și în decembrie 2019 l-am băgat în clinică. El spunându-mi că vine în clinică, dar că trebuie să găsim și o variantă legală, că n-o să mă asulte angajații.

Trecem de 2019, îl instalez în clinică, el îmi spune mie: Oana, pentru că-i foarte mult volumul în clinică și nu vreau să-ți înșel așteptările și vreau ca totul să meargă extraordinar, iar ca această clinică să înflorească, vreau să aduc un om lângă mine să mă ajute, iar cel mai bun este Alexandru Nițu, pentru că noi suntem ca o familie. Este un tip muncitor, va trage cu clinica. Și m-a convins să-l aduc casier, știi, el, manager și director general al clinicii, Nițu, casier și director general adjunct”.

(CITEȘTE ȘI: Cum voiau s-o ”mătrășească” pe Oana Zăvoranu! Discuții EXPLOZIVE între Furtună, Țârdea și Ionuț Călin, înregistrate de DNA, în dosarul de șantaj: ”15.000 la niște băieți, scaun cu rotile și…”)

Condiția pusă de Vlădescu, după ce Alex Ashraf s-a întors acasă

Alex avea să revină, însă, lângă Oana Zăvoranu. Se întâmpla în februarie, 2020. ”Cred că atunci vine Alex înapoi acasă. Ei, foarte supărați că l-am reprimit. Eu, îndrăgostită de Alex, i-am dat o șansă. Mi-am zis că poate am luat o decizie la nervi. Alex era și el nehotărât, pentru că în toată perioada asta am ținut legătura, el îmi scria. Și am zis că, dacă el îmi scrie și îmi zice că nu e fericit acolo, nu e locul lui acolo, nu e ok, înseamnă că eu trebuie să dau o șansă acestei persoane. El stând la aia, că la ea a stat în toată perioada după ce a plecat de acasă.

S-a întors Alex acasă. Supărare Vlădescu, botul cât Casa Poporului. `Băi Oana, știi că un om care o dată face așa nu e OK…` Vlădescu și cu ea ziceau asta. Acum, ca să vedeți cât de diabolici sunt, ce fac ei. `Oana, nu faci bine, dar nu ne băgăm, dar o s-o regreți.`”

Alex completează, spunând că Vlădescu și soția lui i-au spus Oanei să nu-l lase pe el să vină și la clinică, iar ”Querida” explică, pe larg, totul.

”Vlădescu mi-a spus că are o condiție: Oana, e treaba ta, e viața ta, dar eu dacă m-am angajat la firmă, nu vreau… Dacă vine Alex la firmă, la ce supărare are că l-am devoalat… Nu vreau scandal, ține-l departe de firmă.

Ce am știut eu că e în firmă Horia: carte de muncă pe salariu minim pe economie de director general al clinicii și un procent ca manager de 5% din profit sau 8% din rulaj. Ceea ce era rezonabil. I-am zis că e ok să nu vină în clinică. Dar mi-a zis să-l supraveghez, pentru că el nu credea că a terminat-o cu aia. Eu am crezut. Iar asta i-a înfuriat teribil pe cei doi. Iar ei și-au pus în funcțiune mecanismele, astfel încât și-au făcut un scop de a-mi demonstra că Alex nu a fost demn de încrederea pe care eu i-am acordat-o. Și Vlădescu îmi tot spunea: băi, Oana, tu ești sigură că Alex a venit acasă și e ok? Da, Horia, e ok! Da, Eli, e ok! M-a întrebat: da tu faci, așa, verificări? Zic: cu ce?”, povestește Oana.

Alex Ashraf decide să se opereze, confruntându-se cu serioase probleme lombare. ”Lui Alex începuse să-i fie rău cu spatele și mi-a zis că ar vrea să se opereze de hernie de disc lombară. I-am zis că e ok, dar că vin și eu cu el să stau în spital. A intervenit și Horia, care a zis că ar fi foarte bine să-l testez pe Alex că se duce să se opereze pentru că `eu am, așa, o bănuială că aia o să se interneze cu el în spital`. Eu am insistat să mă internez cu el, Alex refuză, mie îmi intră mai tare în cap că Horia are dreptate și, cu de-a sila aproape, mă internez și eu cu Alex. Horia îmi zice mie după o zi de spital: ca să te convingi că eu cu Eli suntem cu adevărat prieteni și că n-ai făcut bine că l-ai primit pe Alex înapoi, mă lași să vin în casă la tine să instalez niște microfoane? Și-n mașină! Care să te facă pe tine să asculți în timp real ce face Alex când este acasă și tu la filmări? Și eu, supărată fiind, zic: mi-oi fura-o, am făcut o greșeală? Refuză să merg cu el în spital…Dacă o avea ăsta dreptate? Ca să mă asigur, am permis să instaleze microfoane.

Venim din spital, Alex, câteva zile acasă, fiind operat, eu, la filmări. Vă dați seama câtă cruzime? Eu, în rol principal, trebuia să-mi las problemele acasă… Și Horia îmi zice: știi, am ascultat noi, ar fi mai bine să asculți și tu, oricum, ți-am salvat câteva pasaje, vezi că Alex, după cum ți-am zis, n-a terminat-o cu asta. Și el putea să asculte, cu telefonul. Eu nu aveam timp, că eram cu filmările și asculta el. Și mi-a zis că mi-a înregistrat el ce vorbește. Îți dai seama cam cum am filmat eu Sacrificiul, că a fost chiar sacrificiu!”, curge dezvăluirea Oanei.

Iar Alex prinde momentul să intervină, iar subiectul devine mai apetisant: ”Mă văzusem eu cu persoana respectivă, ei m-au filmat pe mine, m-am întors acasă, Oana nu era, și m-am dus până la baie, mi-am văzut mașina pornind și plecând.”

Detectivi particular pe urmele lui Alex Ashraf, plățiți cu 3.000 de euro pe zi

Apoi, continuă Oana filmul în care a jucat, dar deloc nu i-a plăcut rolul. ”Eu am început să ascut înregistrările. Mai mult de atât, îmi veneau și filmulețe, de parcă nu era de ajuns. Filmulețe făcute de niște detectivi particulari de la SRI care lucrau la Guvern și care pentru el făceau derogare și voiau doar suma modică de 3.000 de euro pe zi ca să stea după el și să filmeze… 25.000 de euro a costat totul, bani luați din clinică. Și filmulețele pe care le făceau… S-au uitat și la multe filme! Era cam așa: subiectul 1 se întâlnește cu subiectrul 2…. De fapt, acești lucrători la SRI erau doi golani de-ai lui cu care a fost și a ciordit în Germania și a făcut un an de pușcărie, în 2008-2009. Eu neștiind, la vremea respectivă, trecutul lui de pușcăriaș. Eu știam de soțul devotat și credincios a lui Eli, care Eli…Și ea o femeie ok, care își vede de tatuajele ei. Mai mult, zice: Oana, n-au mai putut ăștia de la SRI, că au avut de lucru, așa că mi-am pus eu peruca și cu Eli și-am urmărit noi. Ei cu peruci! Îți dai seama ce disperare pe ei!

Ce am văzut în filmări? Cum Alex se ducea la asta cu mașina… Nu mai era Porsche-ul ăla, se ducea cu Posche-ul ăsta mic. Adică, ei au vrut să-mi demonstreze mie că Alex trebuie să dispară…”, spune Oana.

Alex avea să plece din căminul conjugal pentru a doua oară. Și tot din cauza acelei amante. Doar că acum a ieșit cu scandal, cubodyguarzi și polițiști.

”La două săptămâni după ce m-am operat, Oana pleacă brusc din casă și eu zic: Unde pleci? Ea: Am treabă cu Horia și cu Eli. Eu, în momentul ăla, am zis ok, o sun pe tipa respectivă să văd ce mai face, mi-am dat comandă la o pizza și când a venit, m-am trezit cu Oana, cu Horia, cu Elisabeta cu doi bodyguarzi. Și mă acuzau că eu vorbesc în contrinuare cu fata aia… Zic: ok, nu mă interesează, dar Oana, să știi că ți-o iei în freză dacă îl crezi pe ăsta. Ce-am făcut nu e deranj pentru noi: că țin legătura cu persoana care m-a ajutat când m-am operat. Știu că în seara aia ploia, iar Oana era atât de revoltată, au existat niște discuții cu injurii, Horia și Eli stăteau deoparte și râdeau, bodyguarzii stăteau pe lângă Oana și, la un moment dat, i-am, zis Oanei să-i scoată din casă, că nu vreau să mă iau cu ei la bătaie. Atunci a venit și Poliția. Când a venit, am zis că nu fac tam-tam, plec. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe respectiva, vezi că vin la tine, mă mut la tine, dacă mă primești, bine, dacă nu… să știu unde mă duc. M-a primit, mi-a zis să vin direct la ea. I-am zis că am nevoie de ajutor, că nu pot căra tot, și a venit la mine. Horia tot îi spunea Oanei: lasă, că-l dai afară din casă și divorțezi de nemernic. Iar Eli îi spunea că o să-i fie viața mai frumoasă cu ei…

Vine respectiva, îmi iau bagajele, îi zic să lase mașina în față și să plece, să nu vină Oana să facă scandal și vin eu cu mașina plină. Mi-am pus lucrurile în cearșaf…Multe haine plus Rolexuri, toate ale mele. Am înghesuit totul în mașină și am plecat. Horia era foarte fericit. Eu am plecat în șlapi, ploaie, frig, imunitatea scăzută, virus din spital, stafilococ auriu… Am făcut la cap o infecție. Fata respectivă a fost lângă mine, de aia am apreciat-o. Am fost plecat de acasă două luni, din martie până în mai.

Am aflat, după aia, că Horia e un vagabond. Vorbea și cu ea, că mi-a spus femeia, o suna, o întreba dacă vin pe la ea, apoi mă suna pe mine, o suna pe Oana, adică era … Dar ea era o naivă, care a crezut la fel ca mine. Ea nu făcuse nicio combinație cu Horia ca să am eu de suferit”, s-a dezlănțuit Alex Ashraf.

(NU RATA: Alex Ashraf și Oana Zăvoranu, acuze fără precedent! Plângere la Poliție pentru distrugere! ”Am găsit seiful spart!” Dauna totală e uriașă)

A supravegheat clinica pe blat

Iar Oana completează. ”Vine Alex acasă, supărare totală, Vlădescu și Eli. Alex mi-a dat mesaje că nu e fericit, că a făcut o alegere extrem de greșită… Îl iubeam, categoric, dar și el mi-a corespuns. I-am zis: vino acasă, dar de data asta să nu mai existe situație ca rândul trecut, când nenorociții ăștia, din păcate pentru mine și pentru tine, au avut dreptate. I-am zis: Alex, dacă știi că vii acasă curat, vino. Dar în clinică, nu. Însă, este un program la clinică în care poți să vezi intrările și ieșirile pacienților, adică, Alex, nu teduci fizic în clinică, dar poți să te uiți, i-am dat parola să supravegheze de acasă. Fără să știe Horia, pentru că a preluat frâiele, vorbește cu mulți, dacă-l dăm afară, nouă ne e mai greu să recuperăm tot.

Acum, am făcut un fel de armistițiu cu Horia: dacă vrei să continui să îți faci treaba la One Life, trebuie să încetați cu a-mi face mie programul în viața mea. Este soțul meu. N-o să se interfereze foarte mult, dar nu putem să stăm în situația asta de aici. Până la urmă, voi v-ați băgat în viața mea, trebuie să ieșim așa la liman cu toții. Să-l acceptăm. Mi-a zis: Da, Oana, dar să nu suferi …”, a încheiat povestirea Oana Zăvoranu.

În următorul episod, veți afla cum a vândut Oana Zăvoranu mașina lui Alex cu o sumă infimă, mai mult, cu o căruță de bani și bijuterii ascunse în ea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.