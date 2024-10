A împins-o pe Oana Zăvoranu în patul lui Bodi! Marea trădare a ”musculosului”: le-a luat telefoanele, dar i-a înregistrat în foișor! Aluziile lui Vlădescu despre cuplul anului în România!

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, a căror clinică medicală tocmai a intrat în faliment, după o sentință judecătorească, s-au intersectat, deloc întâmplător, și cu Alex Bodi, în perioada în care One Life încă nu era pe butuci. Iar cel care ar fi favorizat întâlnirea e Horia Vlădescu, pe care Alex și Oana abia începuseră să-l bănuiască de lucruri financiare necurate. Întâlnirile cu Bodi i-au lăsat mască! Practic, ”musculosul”, dându-se de partea lor, i-a tras de limbă, ei au spus tot despre Vlădescu. Dar a fost o uriașă țeapă! Și nu e totul! S-a făcut, la un moment dat, o aluzie periculoasă, cum că Oana Zăvoranu și Alex Bodi ar fi cuplul anului… Horia Vlădescu și Elisabeta ar fi încercat, astfel, s-o împingă în brațele lui. Stați pe CANCAN.RO, pentru că dezvăluirile sunt uluitoare.

Alex Ashraf a povestit cum, în 2017, el și Oana i-au întâlnit pe Horia Vlădescu și pe Elisabeta, soția lui, dar și pe Alexandru Nițu, care avea să fie și el ”infiltrat” în clinică. (Vezi AICI toată povestea cu salonul de tatuat sprâncene). Aproape doi ani s-a sudat, să spunem așa, relația de prietenie, iar Alex descrie cel mai bine cum au decurs ostilitățile.

”Am vrut să stăm liniștiți, după ce s-a întâmplat cu averea Marioarei Zăvoranu. Am fost liniștiți până când i-am cunoscut pe acești soți, Vlădescu, și familia Nițu. Pe Horia l-am cunoscut la salonul de tatuaj al nevesti-sii, după ce m-a chemat Oana. Din momentul când i-am cunoscut pe acești indivizi, a început, cât de cât, să se lege o prietenie, deși eu nu i-am acceptat din prima. Dar, cum îi vezi zilnic…”, a spus Alex (Vezi AICI cum Alex a fost ”îmbrobodit” cu amanta).

Alex și Oana Zăvoranu, prima întâlnire cu Alex Bodi

În vara lui 2020, Alex Ashraf și Oana Zăvoranu îl cunosc pe Bodi. La mare se întâmpla, dar cu concursul lui Horia Vlădescu. ”Musculosul” avea să fie ”lovit”, imediat, în toamnă, de arestul la domiciliu, iar Alex îl vizita, aproape zilnic, unde se încingea și câte o partidă de poker.

”Era caterincă.. Horia nu venea, el era atent pe clinică. Spunea că e ocupat, că are treabă la clinică… Bodi s-a supărat pe tema asta, că nu-l lăsa Elisabeta să vină. La un moment dat, după o lună jumate de când Horia nu a mai venit la el, Bodi a început să ne spună: bă, da voi sunteți atât de proști? Și eu zic: adică? Cred că era ianuarie 2021. Păi nu vezi că Horia are Mercedes acum? Nu vi se pare ciudat că, dintr-o dată, șobolanii au ieșit din vizuină? Eu le-aș distruge șandramaua! Dacă nu, le-o distrug eu, după ce ies din arestul la domiciliu”, povestește Alex Ashraf.

Oana a intervenit, atunci, mirată. ”Noi ne-am uitat așa și am zis: păi, nu-s prietenii tăi? Iar Bodi a zis: un mameluc, nu face doi pași că nu-l lasă aia să iasă din casă, de când sunt arestat nu a venit o dată! Vin unii de la Bușteni să-mi facă cumpărături, câte i-am făcut eu ăstuia, păi nu vă prindeți voi că dintr-o dată e ocupat? Câți adidași i-am luat, îmi luam eu, îi luam și lui. Bodi ne-a deschis ochii”, spune Oana.

(CITEȘTE ȘI: Alex Ashraf face dezvăluirea: Oana Zăvoranu i-a dat daună totală! I-a vândut Porsche-ul cu tot cu 300.000 € ascunși sub scaun!)

I-a tras de limbă-n foișor și i-a înregistrat

A urmat o a doua întâlnire cu Alex Bodi, dar acum Alex și Oana aveau să fie trași pe sfoară. ”Musculosul” i-a chemat la el, le-a cerut să lase telefoanele, i-a asigurat că nu sunt camere de luat vederi și au mers, cu toții, în foișor. ”Să vorbim noi, așa…”

Oana Zăvoranu ne-a povestit cum a decurs dialogul. ”Zice Bodi: Eu ies din arestul ăsta și sunt hotărât să-i arunc ăsteia salonul în aer și să-l bat pe ăsta măr. Nu se poate să nu vină de patru luni la mine să vadă ce mai fac.

Dar Bodi ne-a pus să lăsăm telefoanele, însă el ne înregistra. Târziu ne-am dat seama, când intrasem în războaie grave. Târziu ne-am dat seama că, de fapt, Bodi a jucat supărarea pe Horia ca să vadă în ce ape ne scăldăm noi și ce-i pregătim lui Horia. Pentru că noi am început să vedem furăciunile lui Horia și eu am fost de vreo trei ori la Bodi și i-am spus: îl voi da afară. Practic, m-am devoalat în fața lui Bodi, crezându-l la fel de supărat ca și mine, el din motivele lui, eu, din ale mele”, dezvăluie Oana Zăvoranu.

(NU RATA: Cum voiau s-o ”mătrășească” pe Oana Zăvoranu! Discuții EXPLOZIVE între Furtună, Țârdea și Ionuț Călin, înregistrate de DNA, în dosarul de șantaj: ”15.000 la niște băieți, scaun cu rotile și…”)

A vrut s-o cupleze pe Oana Zăvoranu cu Alex Bodi

”Querida” avea să mai facă o dezvăluire, cum au încercat Horia Vlădescu și soția lui să o combine chiar cu Alex Bodi! ”În decembrie, când l-am dat afară pe soțul meu, Bodi e născut, undeva, în decembrie… Ce plan uneltiseră ei, Horia și Eli, până în martie. Zice Horia: e ziua lui Bodi, știi că el te place mult de tot. Nu știu, nu vreau să zic…dar, așa, ipotetic, mamă, ce cuplu ați fi! Păi, vă dați seama ce control ar fi avut atunci ei? Și mă invită pe mine în decembrie la ziua lui Bodi, pe care o făcea la un club, și i-am zis că sunt așa de supărată… El mi-a zis: ieși și tu, ieși puțin din starea asta, Bodi e băiat mișto, ne gândim ce cuplu mișto ați fi voi”, spune Oana, completată imediat de Alex Ashraf: ”Dar nu a mers, pentru că Oana mă iubea mult”.

Cum s-a încheiat propunerea lui Vlădescu? ”Dar i-am zis: uite care-i problema, o să te superi sau nu, mie îmi displace profund acest Bodi, nu are la mine nicio șansă, deci, pas. Dar Bodi sesizând, că nu e prost, că eu sunt genul care stă în umbră, dar care când se pornește… așa că a știut pe ce butoane să-mi apese mie, astfel încât eu să dau în primire ce vreau să fac cu Horia. Că el a mimat foarte bine supărarea.

Bodi are înregistrarea pusă deoparte, m-a amenințat că o scoate el, că totul a fost pus la punct și uneltit de ei ca să mă încerce pe mine, dar eu sunt foarte periculoasă și aveam de gând să-i fac nenorociri. Și i-am zis: degeaba ai mușchii ăștia, pentru că eu consider că tu aveai motive să vrei să-l bați pe Horia, ai profitat, ai încercat, nu-mi pasă de înregistrarea pe care o ai, că eu n-am bătut pe nimeni în viața mea, nu am rupt picioarele nimănui. Cine este criminal și se poate deda la lucrurile astea ești chiar tu.

Bodi ne spusese că, dacă Horia ne-a furat, cumva, două milioane de euro, el pune banii pe masă și garantează pentru el, pentru finul lui. Că finul lui este curat. Că el, de fapt, ne-a încercat pe noi, atunci. Ne-am întâlnit într-o conjunctură în care am vrut să dau niște cărți pe față și Horia nu a avut curajul să vină cu Elisabeta, cum am venit eu cu Alex, să ne întâlnim cu cineva. El a venit cu Bodi!”, relatează Oana Zăvoranu.

”A doua zi după ce a ieșit Bodi din arestul la domiciliu, cine-și face prezența? Horia. Bodi dându-i afară din casa lui pe doi prieteni care nu-i haleau pe Horia și pe Elisabeta și care ulterior ne-au zis multe despre ăștia doi. Asta pentru că trebuiau să vină Horia și Elisabeta, pe care el plănuise să-i și nășească.

Cred că Horia și Bodi n-au fost certați niciodată, pentru că nu se poate ca, după patru luni de arest, uitat de lume, ăia au avut grijă de el, lui i-a trecut arestul și primii oameni pe care-i primește în casă sunt ăia doi? Mai și anunți, îți bați joc, ei sunt viitorii mei fini?

Am o discuție cu Bodi și zic: mie nu-mi iese ceva la socoteală. Cum de omul ăla căruia voiai să-i arunci șandramaua în aer și… Acum vrei să-i nășești? Te-ai dus la polul celălalt? Și zice: păi, ce, Oana, tu-mi ții mie socoteala că mă împac cu prietenul meu? Îi zic: băi, nu-ți țin socoteala, mi se pare ciudat ce s-a întâmplat în răstimpul ăsta încât îi aruncai în aer șandramaua… Acum îi devii naș lui Eli?”, încheie Oana Zăvoranu episodul Alex Bodi.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.