Alex Ashraf face dezvăluirea: Oana Zăvoranu i-a dat daună totală! I-a vândut Porsche-ul cu tot cu 300.000 € ascunși sub scaun!

Alex Ashraf a rămas interzis atunci când s-a trezit fără mașină! Oana Zăvoranu i-a vândut-o cu 25.000 de euro, dar nu a știut că economiile soțului ei se află chiar sub unul dintre scaunele Porsche-ului: 300.000 de euro plus bijuterii! Povestea pe care o deapănă, imediat, Alex, este fabuloasă. Iar CANCAN.RO o așază în rândurile care imediat încep să curgă. Totul, în exclusivitate!

Amantlâcul în care a fost prins Alex Ashraf avea să-i dăuneze nu numai în relație, ci și în economiile strânse cu sudoare. Voia să-i facă o mega-surpriză Oanei, casa pe care o visa, așa că a tot adunat. Nu a ținut nimic în apartament, a dus totul în…mașină. Nu mai puțin de 300.000 de euro strânsese Alex Ashraf, bani pe care i-a pus într-o pungă și a lipit-o sub unul dintre scaunele autoturismului.

Doar că avea să primească marea lovitură. Una dură! Degeaba a căutat prin oraș, timp de două săptămâni, Porsche-ul, degeaba a întrebat în stânga și-n dreapta. Cu paguba a rămas. Iar în povestea lui Alex intră și Horia Vlădescu, nimeni altul decât capul răutăților în viziunea lui.

”Mă văzusem eu cu persoana respectivă, ei m-au filmat pe mine, m-am întors acasă, Oana nu era, și m-am dus până la baie, mi-am văzut mașina pornind și plecând”, a spus Alex Ashraf.

Alex Ashraf a lipit punga cu bani sub un scaun al mașinii

Iar continuarea este, de-a dreptul, fabuloasă. ”Deci Porsche-ul de peste 100.000 de euro a fost vândut cu 25.000 de euro”, începe Alex, întrerupt, pentru câteva secunde, de Oana, care a vrut să puncteze un detaliu: ”Horia îmi spunea: trebuie să-l vinzi, tu o ai pe aia mică… Trebuie pedepsit… Aveam noi un șofer, dar care știa să facă toate actele la îndemnul lui. Că Horia a venit cu mine când am semnat actele. O gagică cu bărbatul ei au cumpărat mașina. A vrut ăla să i-o facă nevestei cadou. Presupun că au avut și Vlădescu și Eli de împărțit ceva cu ei!”

Alex spune, apoi, ce ascundea în mașina care tocmai fusese vândută. ”Aveam bani foarte mulți acolo. În jur de 300.000 de euro. Bani și bijuterii. Care, pur și simplu, au dispărut. Asta a fost boala mea, de m-am certat cu Oana atunci și am strâns degeaba, pentru că trebuia să plătim una-alta și au fost mai multe lucruri care s-au greșit în perioada respectivă cu Horia și am zis: eu țin banii la mine, nu la seif, nu la nimic… Mașina era seiful meu. Am văzut niște poze la Oana în telefon și l-am sunat pe Alex, un angajat al clinicii, dar el nu a găsit banii și bijuteriile, că dacă le găsea, își lua casă, mașină, se vedea asta”, povestește Alex Ashraf.

Dialogul, la acea dată, dintre Alex și Oana pe această temă este spumos.

OANA: Alex al meu i-a zis lui Alex, angajatul: Ai luat lucrurile de acolo?

OANA: Și eu zic: care lucruri?

ALEX: Cum care lucruri?

OANA: Păi, am vândut mașina, i-am dat-o lui Alex, i-a dus-o tipei…

ALEX: Păi, tu nu te-ai uitat înm mașină? Tu nu știi ce era în mașină? OANA: M-am uitat în torpedou, m-am uitat să nu fie nimic pe la scaune, pe la…

A căutat-o, două săptămâni, în tot Bucureștiul

Alex Ashraf a continuat, apoi, cu detaliile. ”Era o pungă cu bani, lipită sub scaun… Dar, ca să înțelegi! Eu m-am operat în februarie 2020, la scurt timp, Horia mă mai trimitea pe mine să mă mai văd cu tipa aia. Îmi zicea: hai, ca o duc eu pe Oana la Sacrificiu… El neștiind că sunt înregistrat în propria mașină și în propria casă!! Horia mi-a făcut mie cheie, ca să intre în clinică!

După ce mi-a vândut mașina, am fost foarte supărat! Una la mână, eu am dus mașina, se poate verifica, la o firmă în Pipera s-o vând pe 77.000 de euro, n-am vrut, dar am zis s-o dau, că avea consum foarte mare, o dau, dar pe o sumă corectă. Nu pe 25.000, cum a fost vândută. Eu am căutat-o vreo două săptămâni`, nu mai eram acasă, dar o căutam, aveam a doua cheie, mașina era trecută pe numele meu, nu pe numele Oanei. Nu știu cum a făcut actele Horică.

Prima oară când m-a dat Oana afară din casă, Poliția a venit, eu mi-am pus toate bagajele în mașină. Era mașina plină! Eu am dovedit Poliției că mașina e pe numele meu, nu avea ce să facă Oana. Ea tot trăgea de portieră, că nu plec cu mașina noastră. Și i-am zis: mașina ta este Porsche-ul mic, mașina mare este a mea. E pe numele meu, chiar dacă suntem căsătroriți de trei ani.

M-am întors acasă și aici s-a întâmplat nebunia cu Alex, că a plecat cu mașina, când m-am dus la wc… Deci mi-a vândut mașina, bunurile din ea, bani cash și bijuterii. Alex știa că eu țin tot timpul bani în mașină. Când mergeam la cazinou, îi spuneam: hai la mașină să i-au niște bani. Eu nu luam bani din firmă, luam din mașină, că aveam strânși. Strângeam bani, că Oana nu voia o casă în afara Bucureștiului și eu voiam să-i fac o surpriză, când ajung la jumătate de milion, m-am dus, am luat un teren, am făcut casă, Oana, casa noastră de vis… Nu am mai ajuns până acolo”, a încheiat dezvăluirile Alex Ashraf.

