Bianca Drăgușanu este arhicunoscută pentru excentricitatea sa, însă în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO va putea fi observată într-o postură spirituală, cum nu s-a mai lăsat surprinsă până acum. Diva, însă, nu face abstracție de atitudinea care a consacrat-o și dezvăluie cum merg lucrurile pentru o “gospodină” cu peste un milion de urmăritori: în loc să frământe ea însăși aluatul de cozonac, pare că acesta “o urmărește” pentru a fi… consumat! Pentru Bianca, preparatul tradițional nu conține nucă, nici cacao, ci…”cașcaval”!

Vedeta admite că nu se preocupă de latura culinară a unei astfel de sărbători, cum fac mai toți oamenii, care se strâng în jurul mesei, alături de familie și apropiați, consumând bucatele îndelung râvnite și preparate. Șatena susține chiar că nu pierde timpul cu masa de Paște, deoarece are planuri mult mai importante, alegând să meargă la sală, chiar și de două ori pe zi, după ce a „ciugulit” din merindele pascale.

„Cozonacul vine tot timpul la pachet cu «cașcaval»!”

Bianca Drăgușanu ne-a vorbit despre planurile sale de Paște, ruinate de suferința temporară prin care trece fetița sa. Vedeta ar fi dorit să zboare către o destinație caldă, alături de mama și fiica sa, însă micuța Sofia a dat peste cap planurile vedetei, care s-a văzut nevoită să rămână pe plaiurile mioritice. Și pentru a nu renunța la aspectul de invidiat, manechinul are un plan bine pus la punct.

Nu doar că nu gătește, ba din contră! Tratează Paștele ca pe o zi obișnuită și va merge la sală, așa cum îi este obiceiul în majoritatea timpului, iar viziunea orientată către afaceri o ajută și mai mult pe divă. Nu gătește, nu comandă, ci primește… cozonaci care o urmăresc pentru a fi promovați pe Instagram.

„Eu nu cumpăr, nu fac nimic. Merg la sală și cam atât. Stau cu fetița, căreia aștept să îi treacă răceala asta. Dacă nu era să fie răcită, plecam cu ea.

Eu mănânc conținutul din cozonac, adică nuca din cozonac, dar niciodată nu mănânc cozonacul, chiar dacă el ar vrea să îl mănânc, că el vine tot timpul la pachet cu «cașcaval».

Fac prea multe lucruri în viața mea, ca să mai știu să fac și cozonaci. Fac rochii de mireasă, am extensii de păr, am blănuri, am costume de fitness, am geci de piele, am de toate!”, ne-a declarat Bianca Drăgușanu în exclusivitate.

„I-am dat foc uneia la păr!”

Bianca Drăgușanu a copilărit la Petroșani, loc de care este puternic legată. Pentru CANCAN.RO, o amintire inedită a fost relatată în exclusivitate. Cu ocazia unui Paște, fosta prezentatoare TV a „comis” o faptă memorabilă: „Era pe clasic. Te duci la biserică, dar am o amintire.

I-am dat foc uneia la păr, dar nu că am vrut! Asta e cam singura amintire pe care o am de Paște. Se dă turul bisericii și mă uitam, mergeam cu lumânarea și i-am dat foc la păr, la batic, nu mai știu.

Începuse să alerge pe acolo, dar n-am vrut, n-a fost o chestie intenționată! Restul era pe clasic!”

Din punct de vedere al mediului familial, mama Biancăi Drăgușanu este o prezență cunoscută în spațiul public, însă despre tatăl vedetei nu se cunosc prea multe detalii.

Diva ține în continuare legătura cu modelul său patern, chiar dacă acesta a ales să rămână la Petroșani, izolat de familia stabilită în București.

„Tatăl meu este un om mai retras, sora mea seamănă mai mult cu el. A ales să rămână în Petroșani, unde locuiește și acum. Mai are puțin și face 70 de ani, lui nu-i place Bucureștiul, pentru că i-am propus de zeci de ori să vină să se mute aici lângă noi, pentru că și eu și sora mea locuim în București.

Mama e, la fel, aici, deși ei sunt despărțiți de peste 30 de ani, el a ales viața între munți!”, a conchis Bianca Drăgușanu.

Sursă foto: Instagram.com