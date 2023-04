Bianca Drăguşanu, obicei bizar de Paşte! Ce va face prezentatoarea TV, alături de fetiţa ei

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune de la noi. Se bucură de un succes enorm datorită aparițiilor ei publice controversate. Prezentatoarea TV este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește activitățile ei zilnice cu urmăritorii.

Fie că este o zi obișnuită sau mare sărbătoare, Bianca Drăgușanu este activă pe rețelele de socializare. Vedeta ține legătura cu oamenii care o urmăresc în online și le dezvăluie acestora diferite secrete din viața ei. La fel a făcut și de această dată. Prezentatoarea a făcut pregătiri intense de Paște și a vrut să petreacă alături de familia ei. Bineînțeles că, micuța Sofia a fost pionul prinicipal. Fosta soție a lui Victor Slav i-a făcut o surpriză minunată fetiței ei: doi iepurași de Paște! Sofia s-a bucurat extrem de mult atunci când a văzut două ghemotoace gri.

Ce planuri are Bianca Drăgușanu pentru ziua de Paște

Bianca Drăgușanu petrece Paștele alături de Sofia și familia ei. Moderatoarea de la Kanal D a dezvăluit ce program are pentru ziua cea sfântă, pe care vrea s-o petreacă în liniște. De asemenea, blondina a dat din casă și a spus ce obicei bizar are în zi de sărbătoare: merge cu colindul!

„Paștele îl petrec în familie. Paștele și Crăciunul se face întotdeauna în familie. Sofia este elementul principal al acțiunilor mele și totul se învârte în jurul ei. O să merg cu colinda de Paște, pe la sora mea, prieteni, ei pe la mine. Când spun Paște mă gândesc la ouă, drob și pască, adică într-un cuvânt mâncare. Ultimii 6 ai din viața mea au fost cei mai frumoși, datorită copilului meu. Toate sărbătorile s-au completat mai frumos decât mi-am putut imagina, odată cu venirea ei pe lume. Sărbătorile, într-un cuvânt, înseamnă Sofia”, a mărturisit vedeta de televiziune pentru WOWbiz.ro