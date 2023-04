Cel mai tensionat moment dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav, derulat în fața camerelor. Întrebarea care a blocat și asistența

Pe data de 9 aprilie a fost difuzat primul episod al emisiunii pe care o prezintă Bianca Drăgușanu pe Kanal D 2. Invitat a fost nimeni altul decât Victor Slav, fostul soț al divei. Cu această ocazie, blondina l-a întrebat, la detectorul de minciuni, dacă regretă că s-a căsătorit cu ea.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au decis să-și unească destinele în anul 2013, iar, un an mai târziu au divorțat. Ulterior, au decis să-și mai dea o șansă, și din relația lor a rezultat Sofia Natalia Slav, care s-a născut în 2016. Chiar dacă relația lor de amor n-a funcționat și s-au despărțit, cele două vedete TV au decis să rămână în relații bune, de dragul fiicei lor. Micuța, care are acum 7 ani, stă cu mama, dar merge destul de des și la tatăl său.

Profitând de faptul că primul ei invitat la emisiune este chiar fostul soț, Bianca Drăgușanu l-a întrebat, spre finalul emisiunii, dacă regretă mariajul lor. Răspunsul pe care l-a dat Victor Slav este complet neașteptat!

(CITEȘTE ȘI: Top 30 dive îmbrăcate mai provocator ca niciodată. Care e cea mai “perversă” dintre Daniela Crudu, Anna Lesko, Bianca Drăgușanu sau Ramona Olaru?)

Regretă Victor Slav mariajul cu Bianca Drăgușanu?

Bianca Drăgușanu și-a întrebat fostul partener: „Ai regrete? Regreți că ne-am căsătorit? Eu știu răspunsul, dar e întrebarea, trebuia să te întreb”

Nu a stat mult pe gânduri, că i-a și răspuns prezentatoarei de la Kanal D 2. Se pare că vedeta, contrar așteptărilor, nu regretă faptul că a fost căsătorit cu diva. Mai mult de atât, duce o viață lipsită de regrete.

„Un om care are regrete în viață, părerea mea e că greșește foarte mult. Nu ar trebui să avem regrete în viață pentru că nu ne-a pus nimeni să facem niște lucruri fără voia noastră sau nu am fost în deplinătatea facultăților mentale. Eu nu am regrete în viață. Tot ce s-a întâmplat în viața mea, până în momentul de față, m-a construit pe mine ca om ce sunt în momentul de față.

Dacă ne referim acum, că întrebarea nu o iau eu așa cum sună, merg dincolo de ea, mai profund, întrebarea vrea să insinueze că am avut un anumit disconfort, că s-au întâmplat anumite lucruri mediatice, ce se întâmplă cu alte persoane și ce cred alte persoane nu ar trebui să te deranjeze pe tine. Dacă niște oameni îți spun niște lucruri răutăcioase sau te blamează, acele persoane au ele niște probleme și niște frustrări. Nu e vorba despre tine”, a fost răspunsul lui Victor Slav în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni.

(CITEȘTE ȘI: Victor Slav, adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu! I-a spus-o în față la 9 ani de la divorț: „Tu ai fost de la început până la sfârșit”)