În ultima zi a lunii martie, CANCAN.RO publica primele imagini necenzurate cu Bianca Drăgușanu, după ce și-a făcut o nouă rinoplastie. Operația de modificare a nasului a avut loc, în urmă cu aproape o lună.

Dar, se pare că, Bianca nu este deloc mulțumită de rezultatul operației. Vedeta și-a comparat nasul cu un…rât de porc, pe Instagram. Evident, nu acesta va fi rezultatul final, căci astfel de intervenții presupun mult timp de recuperare.

Totuși, Bianca Drăgușanu a apărut pe Instagram, în fața internauților, cu un filtru de elf și a făcut sigură haz de necaz de aspectul ei.

„Mamă, cum e nasul! Aproape rât! Ai înnebunit? Elf cu rât? Cine a mai văzut? M-a mâncat în c**, cum s-ar zice, că puteam să stau naiba cu nasul meu, dar mie mi se părea ca am o cireșică în vârful nasului și am vrut să scap de ea și acum am ditamai nasul de rât. Sper să se dezumfle cât mai repede că nu mai rezist”, a povestit Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

Ce operații estetice și-a făcut Bianca Drăgușanu

În ultimele aproape două decenii, fosta moderatoare a emisiunii “Te vreau lângă mine” a schimbat foarte multe la ea. De la cel mai mic detaliu: cum ar fi genele, tatuarea sprâncenelor, folosirea extensiilor de păr, alunițe scoase, până la mărirea buzelor, a sânilor și a posteriorului. Desigur, nici nasul creatoarei de modă nu a rămas neatins. În plus, ea și-a dorit ca dinții ei să fie perfecti, motiv pentru care și-a pus fațete.

Fosta soție a lui Victor Slav a declarat în 2014 că a cheltuit în jur de 16.000 de euro pe operațiile estetice, au relatat jurnaliștii de la Antena Stars. Având în vedere că, de atunci, ea a mai trecut pe la cabinetul medicului estetician, cel mai probabil, suma probabil s-a dublat sau chiar s-a triplat.

