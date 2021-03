CANCAN.RO a obținut, în exclusivitate, primele imagini necenzurate cu Bianca Drăgușanu, după ce și-a făcut o nouă rinoplastie. Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu aproape trei săptămâni însă fosta prezentatoare TV a evitat să apară în social media „fără filtru” sau fără să își modifice pozele cu ajutorul unor aplicații.

La mai bine de cinci ani de când și-a operat nasul, Bianca Drăgușanu a trecut iar printr-o rinoplastie, pe care și-a făcut-o la o clinică din Cluj-Napoca. Diva a declarat recent că intervenția nu a fost o necesitate medicală, ci pentru că și-a dorit.

În cursul zilei de miercuri, CANCAN.RO a întâlnit-o pe fosta prezentatoare TV când a plecat de la atelierul ei de rochii, din zona Primăverii din București. Preocupată, probabil, de treburile zilnice, iubita lui Gabi Bădălău și-a parcat bolidul pe o trecere de pietoni, când a mers la atelierul de croitorie.

Cum arată Bianca fără „artificii”

După cum puteți vedea în colajul de mai jos, dar și în galeria foto a articolului, la un moment dat, iubita lui Gabi Bădălău a încercat să își ascundă fața cu mâna stângă. Există însă și cadre clare, în care Bianca apare exact așa cum este ea, fără “artificii” de imagine.

“Am vreo 12 zile de la operație (n.r.: și-a făcut-o pe 13 martie). Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi (n.r.: arată spre ochiul drept). Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată.

Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult.

Nu mă pot abține. Deci, mă obsedează acest cheag cu sânge din ochi. Nu știu ce să-i fac. Mi-a zis că trece în 2-3 săptămâni. Ah, și vocea mea. Vorbesc pe nas. Serios? În fine. Sunt foarte fericită că am început să-mi reiau activitățile. Acum sunt la atelier”, a mărturisit diva într-un video publicat săptămâna trecută pe Instagram Stories.

După ce și-a operat nasul, Bianca Drăgușanu și-a petrecut câteva zile în compania iubitului ei, Gabi Bădălău, așa cum v-am dezvăluit în exclusivitate săptămâna trecută. Potrivit unor surse din anturajul celor doi, milionarul s-a comportat exemplar cu partenera sa de viață și i-a adus masa la pat.

Ce operații estetice și-a făcut Bianca Drăgușanu

În ultimele aproape două decenii, fosta moderatoare a emisiunii “Te vreau lângă mine” a schimbat foarte multe la ea. De la cel mai mic detaliu: cum ar fi genele, tatuarea sprâncenelor, folosirea extensiilor de păr, alunițe scoase, până la mărirea buzelor, a sânilor și a posteriorului. Desigur, nici nasul creatoarei de modă nu a rămas neatins. În plus, ea și-a dorit ca dinții ei să fie perfecti, motiv pentru care și-a pus fațete.

Fosta soție a lui Victor Slav a declarat în 2014 că a cheltuit în jur de 16.000 de euro pe operațiile estetice, au relatat jurnaliștii de la Antena Stars. Având în vedere că, de atunci, ea a mai trecut pe la cabinetul medicului estetician, cel mai probabil, suma probabil s-a dublat sau chiar s-a triplat.

