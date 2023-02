Bianca Drăgușanu s-a confruntat cu probleme de sănătate, în ultimele 6 luni: „Aveam ochii roșii, mă durea capul”

Bianca Drăgușanu își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile zilnice pe care le face. De data aceasta, Bianca le-a explicat urmăritorilor săi faptul că de câteva luni se confruntă cu o problemă de sănătate. Și, la insistențele surorii sale, a mers la doctor. Iată detaliile mai jos, în articol.

Pe rețelele de socializare, Bianca Drăgușanu a mărturisit faptul că, în ultimele șase luni, s-a confruntat cu o problemă de sănătate. Avea ochii roșii, dureri de cap și simțea o tensiune oculară. În cursul zilei de azi, când a ajuns la atelierul personal, sora ei a insistat ca Bianca să meargă la doctor, la un control. Iar, în urma controlului, blondina a constatat faptul că trebuie să poarte ochelari de vedere.

„Trebuie să vă povestesc cum am ajuns eu să-mi fac ochelari într-o zi. Decizia am luat-o în jurul prânzului, pentru că de o perioadă, de vreo 6 luni, pur și simplu aveam ochii roșii, mă durea capul, aveam o oarecare tensiune oculară și astăzi când am ajuns la atelier și sora mea mi-a zis: «Acum te programezi la doctor acum îți vei face ochelari că știu că ai nevoie de asta». Am terminat de pozat rochiile la atelier și am ajuns direct la spitalul de ochi, unde am făcut o consultație în urma căreia a trebuit să fac ochelari”, a relatat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu are un nou look

Evident, schimbarea a avut loc! Acum, Bianca Drăgușanu va purta ochelari de vedere. Și-a ales un model care nu doar că îi va ajuta vederea, ci și unul care îi avantajează trăsăturile feței.

„Deci, pe scurt, mi-am făcut ochelari de vedere fix în 10 minute. Mai sunt și drăguți. Mai aveam și 1000 de opțiuni, dar i-am luat pe aceștia, deoarece trebuie să mă obișnuiesc prima dată cu ei și sunt mai discreți”, a continuat să spună Bianca, pe internet.

Sursă foto: CANCAN.RO, captură video YouTube, Instastory Bianca Drăgușanu