Puțini știu asta! De ce boală suferă Bianca Drăgușanu. A fost diagnosticată în urmă cu 10 ani

Se îngrijește întotdeauna de propria imagine și are o atitudine pozitivă de cele mai multe ori, în public, însă puțini sunt cei care știu faptul că Bianca Drăgușanu este nevoită să trăiască cu o boală. În urmă cu zece ani, Bianca a fost diagnosticată cu diabet, iar blondina a mărturisit că ar fi apărut pe fond nervos. Acum este nevoită, din nou, să își schimbe dantura. Iată detaliile mai jos, în articol.

Puțini sunt cei care cunosc faptul că Bianca Drăgușanu suferă de diabet. În urmă cu mai bine de zece ani, blondina a fost diagnosticată cu această boală, iar, în cadrul unui interviu, mărturisea că i s-a declanșat pe fond nervos.

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede. Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. În urmă cu aproape trei ani am descoperit, în urma unor analize, că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar stric”, susținea Bianca Drăgușanu, cu câțiva ani în urmă.

Având în vedere faptul că se confruntă cu această problemă de sănătate, diva este nevoită să meargă să își schimbe dantura.

Bianca Drăgușanu își va schimba dantura din cauza diabetului

Pentru că îi sângerau gingiile din cauza diabetului, Bianca Drăgușanu este nevoită să meargă la medicul stomatolog, pentru a-și schimba dantura. Acest lucru îl va face spre finalul lunii, când va pleca la Timișoara, pentru această schimbare. În plus, este nevoită de ani de zile să își țină sub control boala și nu consumă dulciuri sau lactate.

„Pe 30 ianuarie trebuie să mă duc la Timișoara. Mi-am dat dantura jos și-mi pun alți dinți. Am avut o problemă de sănătate, din cauza diabetului îmi sângerau gingiile și a trebuit să-mi schimb întreaga dantură”, a mărturisit Bianca pentru Playtech.

Sursă foto: Cancan.ro, captură video YouTube