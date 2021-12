Bianca Drăgușanu se confruntă cu probleme de sănătate. N-a mai fost la sală de 3 săptămâni: ”Corpul s-a resimțit”

Bianca Drăgușanu se confruntă cu probleme de sănătate care îi dau mari bătăi de cap. Împătimită a sportului, vedeta nu a mai pus piciorul la sală de trei săptămâni.

Fără doar și poate, Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sexy vedete din showbiz-ul românesc. Fosta prezentatoare TV ține enorm la imaginea ei și adoptă un stil de viață sănătos. Merge frecvent la sala de forță, face diverse tratamente corporale și este abonată la medicul estetician pentru a fi cât mai aproape de ”perfecțiune”.

În ultimele trei săptămâni, fosta prezentatoare de la Kanal D a lipsit însă de la sală, din cauza unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat.

”De mai bine de 12 ani fac sport aproape săptămânal dacă nu în fiecare zi. Am avut o perioadă de trei săptămâni în care am fost absentă și s-a resimțit, corpul meu a resimțit. Am fost răcită cobză.

Mi-am revenit, până la Revelion fac din nou pătrățele, nu mă las pentru că sunt ambițioasă și îmi iubesc mult corpul”, a spus Bianca Drăgușanu pe contul ei de Instagram.

Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică

După ce și-a operat nasul și și-a armonizat trăsăturile faciale prin procedura denumită ”jawline”, Bianca Drăgușanu s-a tunat din nou. A ajuns în cabinetul medicului estetician și a decis să apeleze la procedura numită ”cat eye”, cu fire.

"Cat eyes" este o procedură foarte râvnită de vedetele din showbiz-ul românesc și nu numai. Intervenția durează câteva minute prin punerea unor fire sub piele. Efectul va fi vizibil în doar câteva zile, iar întreg procesul costă în jur de 2500 de euro.