Bianca Drăgușanu se confruntă cu probleme de sănătate. “Trebuie să mă operez!” Ce se întâmplă cu blondina

Bianca Drăgușanu a apărut la un eveniment monden cu un ochi roșu și puțin vânăt, iar cei care au intrat în contact cu ea au intrat la bănuieli. Blondina a făcut, însă, lumină, precizând că are anumite probleme medicale, motiv pentru care i s-a recomandat să facă o operație.

Fosta soție a lui Alex Bodi a fost la medic pentru clasicul control, unde i s-a comunicat că are tensiune oscilantă și că singura soluție pentru a scăpa este să se opereze. Bianca Drăgușanu amână, însă, momentul.

“Am tensiune oscilantă! E când mare, când mică. Medicii mi-au spus că am probleme cu vasele de sânge și că trebuie să mă operez! Mai aștept însă! Nu este vorba de nici o operație estetică, nu am mai făcut de mult așa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit click.ro.

Totodată, întrebată despre experiențele pe care le-a trăit până în prezent, ex-asistenta TV a răspuns într-o notă optimistă. “Toate astea nu mi-au afectat sănătatea! Eu sunt o femeie puternică, știu să trec peste orice!”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Gabi Bădălău

În urmă cu doar câteva zile, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au certat și, din nou, s-au separat. Este foarte posibil ca treaba să fie acum serioasă și să nu mai existe cale de împăcare între ei. Rămâne, însă, de văzut. Cert este că blondina continuă să-și trăiască viața, indiferent de problemele u care se confruntă. Întrebată, recent, a trecut peste ultima despărțire de fiul fostului ministru al Economiei, fosta asistentă a lui Dan Capatos a răspuns cu maximă sinceritate.

“Eu mă distrez! Trebuie să fie vreo dramă sau ce?! Eu învăț din lucrurile care mi se întâmplă. Consider că orice relație poate fi văzută ca pe o experiență, pentru că unii oameni sunt trimiși în viața ta să te învețe ori ceva despre tine, ori ceva despre ei, ori ceva despre viață. Poate că ăsta este rolul. Alții sunt făcuți să vină și să plece, alții sunt făcuți să rămână”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit Antena Stars.