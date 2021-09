Reacția lui Gabi Bădălău, după ce Bianca Drăgușanu a afirmat că acesta își trimite mesaje cu Anna Lesko

Bianca Drăgușanu are parte, se pare, de numeroase incidente neplăcute, atunci când vine vorba de bărbații pe care îi iubește. Recent, s-a aflat că Gabi Bădălău a avut și poate încă are o relație amoroasă cu celebra Anna Lesko!

Astfel că, atât Bianca Drăgușanu, cât și Claudia Pătrășcanu și-au spus punctul de vedere și, bineînțeles, a venit și rândul celebrului afacerist.

Gabi Bădălău a venit cu prima reacție, spunând că nu o cunoaște pe Anna Lesko personal, ci doar de la televizor sau din mediul online, din moment ce vedeta este persoană publică, cunoscută în țara noastră.

”Nu este adevărat! Eu nu o cunosc pe Anna Lesko. Este persoană publică.”, a declarat Gabi Bădălău pentru Spynews.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-ar fi despărţit definitiv, după ce afaceristul ar fi călcat strâmb. Motivul separării celor doi ar fi fost Ema Uta, una dintre cele mai sexy femei din online, dar şi un cunoscut make-up artist. Tânăra a făcut primele declaraţii despre acest subiect şi a povestit cum milionarul a încercat să o cucerească.

După informaţiile dezvăluite de CANCAN.RO zilele trecute, Ema Uta a avut şi prima reacţie. Blonda a explicat faptul că nu are nicio legătură cu Gabi Bădălău, deşi acesta i-ar fi făcut într-adevăr o super propunere, mai exact să meargă împreună într-o vacanță de vis.

Ce spune Ema Uta despre relația cu Gabi Bădălău

”Nu obișnuiesc să vorbesc despre lucruri de genul, dar atunci când integritatea mi se pune la îndoială prin afirmații false, trebuie să iau atitudine. Nu cunosc personal pe niciunul dintre oamenii lângă care mi-a fost pus numele, îi știu de la televizor. Nu am vorbit niciodată cu omul respectiv, nu l-am văzut în viața mea live, iar el mi-a răspuns pe Insta acum un an la un compliment pe care mi l-a făcut.

Ceea ce pot menționa într-adevăr este că prietena mea (amică cu respectivul) cu care am fost în vacanță mi-a transmis că omul are o propunere pentru mine, iar ea l-a refuzat incontestabil explicându-i că nu am fost vreodată și nu sunt genul ăla de femeie. Atât”, spus Ema Uta pe Instagram.