Bianca Pop nu este, de fapt, însărcinată?! Dezvăluirile uluitoare făcute de fostul ei iubit: „E doar puțin balonată”

Recent, Bianca Pop (31 de ani) mărturisea, cu bucurie în voce, că va deveni mămică pentru prima oară și, mai mult decât atât, va îmbrăca rochia de mireasă toamna aceasta. Însă, vestea pe care a dat-o bruneta pare să fie „umbrită” de mărturisirile făcute de Florin Rusu, fostul ei iubit. Artistul susține că aceasta nu ar fi însărcinată și că, de fapt, nu va avea loc nicio ceremonie.

Bianca Pop traversează o perioadă importantă în viața ei. Fosta ispita de la „Insula Iubirii” le-a mărturisit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că va deveni mămică pentru prima oară. Mai mult decât atât, le-a arătat acestora și burtica de graviduță, care este proeminentă. De asemenea, bruneta este pregătită să se mărite, ceremonia având loc în toamna acestui an.

„Noi știm ce trăim. Eu sunt în Spania, sunt foarte bine. Nunta va fi în septembrie. Voi avea patru rochii de mireasă. Cununia civilă va fi pe plajă, la biserică o să am o altă rochie, la restaurant voi avea două rochii. Este un bărbat perfect din toate punctele de vedere. Să fii cu o femeie ca mine este foarte greu, sunt o femeie foarte pretențioasă și scumpă. Le-am făcut pe toate într-un an, și nuntă, și bebeluș. Mi-am făcut cinci teste de sarcină. Sunt în 5 săptămâni. Mănânc foarte mult, mănânc de 15 ori pe zi”, a spus Bianca Pop într-o emisiune de la Antena 1.

Fostul iubit al Biancăi Pop susține că fosta ispită nu ar fi însărcinată, iar nunta nu ar avea loc în toamnă

Pe de altă parte, fostul iubit al Biancăi Pop, Florin Rusu, susține faptul că bruneta nu ar fi însărcinată, spunând despre ea că ar fi „puțin balonată”, și că nu va avea loc nunta.

”Noi ne-am despărțit de câteva săptămâni, dar nu am vrut să fac tam-tam pe tema asta. Nu mă interesează cu cine e ea acum. Nu îmi pare rău de nimic. Nu regret această relație. Nici nu o să îmi fie dor sau să îmi pare rău după ceva trăit alături de ea. Eu am încercat să o ajut foarte mult. Mi-am dat seama că nu am cu cine. Se căsătorește? Eu nu cred că se va căsători. Să fim serioși… Nu e însărcinată. E puțin balonată și crede ea că e însărcinată. Cred că sunt multe minciuni”, a spus Florin Rusu pentru Fanatik.

S-a certat cu Florin Rusu

Înainte ca Bianca Pop să ajungă pe mâinile medicilor, aceasta a format un cuplu cu Florin Rusu. Mai mult decât atât, bărbatul susține că bruneta i-ar fi stricat două evenimente muzicale pe care le susținea în Spania. Într-o emisiune, Florin Rusu a susținut faptul că nu își dorește să o mai vadă pe brunetă, mai ales după ce tânăra l-ar fi lovit în local.

”Patronul localului a ținut ca Bianca Pop să vină la eveniment. Nu ne-am împăcat pentru că nu mai vreau să o văd în viața mea pe fata asta, nici nu voiam să vină. Patronul localului a insistat să vină. I-a luat bilet de avion, fără să știu eu că i-a luat bilet. Așa a început Bianca Pop, a apucat-o pe ea să ies din local că este localul ei.

I-am spus să termine că patronii sunt prietenii mei și, până la urmă, datorită nouă ai ajuns aici. Ea mă face în fel și chip, eu râd, iar la un moment dat iau foc când are ceva în mână și mă lovește cu ceva în spate.

Pe lângă faptul că ne-a stricat două evenimente, a început să vorbească prost de noi, a început să mă înjure pe mine, să o facă pe Roxana ușuratică și atunci am luat eu foc. A ajuns la spital pentru că ea nu mănâncă și nu doarme de câteva săptămâni și nici patronul nu a știut ce să facă cu ea”, a declarat Florin Rusu la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram Bianca Pop