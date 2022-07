Bianca Pop, primele imagini cu burtica de graviduță! Cum arată acum ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro, după ce a fost externată de la Psihiatrie

Bianca Pop, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, în vârstă de 31 de ani, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. Bruneta este însărcinată și a ținut să le arate urmăritorilor săi primele imagini cu burtica de graviduță. Uite cum arată acum ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro, după ce a fost externată de la Psihiatrie!

Bianca Pop traversează o perioadă fericită din viața ei. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” este însărcinată în cinci săptămâni și a ținut să le arate urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare burtica de graviduță. Ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro va deveni mămică și, mai mult decât atât, în toamnă va avea loc nunta cu George, bărbatul pe care bruneta îl iubește.

”Sunt sănătoasă, sunt întreagă. Amin! Sunt foarte bine, ia uitați! Vine și bebe. Noi doi suntem foarte bine, ne înțelegem foarte bine, George este un bărbat extraordinar, urmează să facem o nuntă superbă, iar Sorina Ceugea va fi nașa mea, pentru că o iubesc, sunt fana ei”, a spus Bianca Pop pe internet.

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a fost internată în Spitalul de Psihiatrie

În urmă cu o lună, Bianca Pop a șocat o lume întreagă. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a ajuns pe mâinile medicilor dintr-un spital de psihiatrie, iar anunțul a fost făcut chiar de ea pe rețelele de socializare. Mama acesteia a declarat faptul că bruneta se află într-o depresie, consumă substanțe interzise și alcool, acestea fiind motivele pentru care a avut nevoie de un control medical de specialitate.

”Eu am dus-o la medic ca să o salvez, iar mâine nu va fi externată pentru că abia mâine va veni un medic să îi facă analize și să o examineze. Arată ca un copil de 10 ani, așa a ajuns de slabă, a ajuns foarte slabă, e agitată și nu mai doarme. Eu nu am internat-o la un spital de nebuni, am internat-o la Psihiatrie că trebuie examinată și acolo va primi tratamentul adecvat. E și pe semnătura ei, dar și pe semnătura mea.

Ea se droghează și bea, e grav bolnavă. Ea a vrut să sară pe geam, a locuit la etajul 10 și băiatul meu a trebuit să o imobilizeze, dar în niciun caz să o lovească. Ea are o depresie”, a declarat mama Biancăi Pop, la Antena Stars.

